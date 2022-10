Pariskunnalta törkeä temppu vauvan sukupuolenjulkistamisjuhlassa – brasilialaisviranomaiset tutkivat ympäristörikosta

Brasilialainen pariskunta on joutunut valtavaan ryöpytykseen netissä lapsensa sukupuolenjulkistamisjuhlien vuoksi.

Nyt jo poistetussa, mutta silti ikuisesti internetissä kiertävällä videolla, näkyy, miten valtava vesiputous värjäytyy luonnottoman siniseksi sen merkiksi, että pariskunta on saamassa poikavauvan.

Viranomaiset tutkivat asiaa

Brasilialaisen pariskunnan on raportoitu julkaisseen sosiaalisen median tileilleen videoita syyskuisesta juhlastaan, jossa Queima Pé -joella sijaitseva vesiputous muuttuu sähkönsiniseksi pariskunnan halaillessa onnellisena toisiaan.

Valtavan ryöpytyksen seurauksena videot poistettiin, mutta tunnetusti jos laitat jotain internettiin, se on siellä ikuisesti. Video on aiheuttanut vilkasta keskustelua muun muassa keskustelualusta Redditissä.

Temppu on saanut erityisesti arvostelua sen takia, että Queima Pé -joki on suosittu turistinähtävyys Mato Grosson osavaltiossa, mutta myös koska se on läheisen Tangará da Serran kaupungin päävesilähde.