Parhaat ystävykset päätyivät yllättävään asumisratkaisuun: "Useamman yksinhuoltajan pitäisi ehdottomasti tehdä näin"

Parhaat ystävät Samantha Best, 24, ja Lauren Robinson, 26, ovat päätyneet erikoiseen, mutta toimivaan ratkaisuun. Ystävykset ovat päättäneet kasvattaa lapsiaan yhdessä saman katon alla. Kumpikaan yksinhuoltaja ei kadu päätöstä yhdistää voimat ja kummastelee, miksi vastaavaan ratkaisuun ei useampi yksinhuoltaja päädy, kertoo Mirror .

Samantha, joka tekee sosiaaliseen mediaan sisältöä täyspäiväisesti erosi kumppanistaan huhtikuussa 2021. Sen myötä hän ja hänen poikansa Kaelin, 4, muuttivat Uuden-Seelannin New Plymouthista Aucklandiin Laurenin ja tämän tyttären Haydenin, 5, luokse.

Yhteinen arki ihastuttaa sosiaalisessa mediassa

Samantha ja Lauren jakavat erilaisesta arjestaan videoita TikTokiin . Videoilta selviää, millaista kahden perheen yhdistetty arki on, ja kuinka Samanthan ja Laurenin lapset elävät kuin olisivat sisaruksia.

TikTok-videolla, jonka on nähnyt jo lähes kahdeksan miljoonaa käyttäjää, Samantha vastaa kysymykseen, millaista on elää parhaan ystävän kanssa saman katon alla molempien ollessa yksinhuoltajia. Videolla Samanthan vastaus on yksinkertainen: "Kukapa ei haluaisi tällaista?"