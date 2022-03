Lunan, 23, ulkonäkö herättää paheksuntaa: "Minua sanotaan huonoksi äidiksi"

Luna Bingham, 23, on tatuoinut sanan ”demon”, eli demoni kulmakarvojensa yläpuolelle. Lisäksi hänen kasvojaan koristaa muun muassa kirves, hämähäkinseitti ja hänen kolmikuukautisen tyttärensä Paisleyn nimi.

Ulkonäön perusteella Lunaa luullaan usein entiseksi rikolliseksi. Yhden lapsen äitiä on myös haukuttu tatuointien vuoksi.

Äitiys on ollut elämän suurin haave

– Minulta on kysytty, kuinka kauan vietin kiven sisässä aikaa. Lisäksi vanhemmuustaitojani on kritisoitu tuntemattomien toimesta verkossa, Luna kertoo The Sunin haastattelussa.