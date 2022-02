Pandemia rajoituksineen tehnyt karmeaa jälkeä nuorten hyvinvoinnille: "Vertaisin suoraan sota- ja lama-aikaan"

– On varmasti ilmiselvää, että jos elämän merkittävimmästä ajanjaksosta, jolloin otetaan suuntaa loppuelämään, viedään pois yhteisöllinen ulottuvuus, toisten kautta oppiminen ja omaksi itseksi kasvaminen, niin totta kai sillä on vaikutuksia, hän sanoo MTV:n Uutisaamussa .

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus on todennut, että rajoitukset poistuvat maaliskuun alkuun mennessä .

– Täytyy muistaa, että nuoret ovat eläneet ainutkertaista nuoruuttaan pandemiassa. On äärettömän tärkeää ottaa nuoret mukaan jälleenrakentamiseen, toteaa Mieli ry:n asiantuntija Anni Helotie.

– Vertaisin tätä suoraan esimerkiksi sota-aikoihin ja lamaan 90-luvun alussa. Se iski kaikkiin suomalaisiin. 90-luvun lama heijastui nuorten ja lasten koko elämään: Heillä on mielenterveyden ongelmia, vaikeuksia muodostaa ihmissuhteita ja vaikeuksia päästä kiinni työelämään ja koulutukseen, Munsterhjelm listaa.

Munsterhjelmin pelko on, että jos ongelmaa ei oteta vakavasti, niin Suomessa on 20–30 vuoden päästä samanlaista tutkimusta korona-ajan nuorista kuin mitä nyt on laman lapsista.