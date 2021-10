Korona on pysäyttävä sukupolvikokemus, jonka sosiaalista velkaa maksetaan pitkään: "Vertautuu 90-luvun lamaan ja sotavuosiin"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Koronan trtuntaluvut on listattu päivittäin jo pitkälti toista vuotta. Rahapuhekaan ei ole ollut kortilla: Rajoitukset maksavat, tehohoito maksaa ja elpyminen maksaa.

Koronaan liittyville asioille on tupattu löytämään numero, joka kuvastaa ongelman suuruusluokkaa. Myös sosiaalisella velalla on numero eli hintansa.

– Sellainen numero on mahdollista laskea ja arvio on mahdollista tehdä, ja oikeastaan sellainen pitäisi myös tehdä. Vielä se ei onnistu. Se vaatii pitkäjänteisempää ja laaja-alaisempaa tutkimustyötä, kertoo Hiilamo MTV Uutiset Livelle.

Mutta mitä on sosiaalinen velka? Se huomioi esimerkiksi ihmissuhteet, tuntemukset ja ihmisten mahdollisuudet elää mielekästä elämää, professori selventää.

Vaikka Hiilamo ei vielä yhtä lukua lausukaan, pandemian merkittävyydestä hänellä on selkeä näkemys.

– Tämä on pysäyttävä sukupolvikokemus. Poikkeustila, jota tullaan muistamaan pitkän aikaa. On aika ennen koronaa ja aika koronan jälkeen. Lähihistoriasta vertautuu 1990-luvun lamaan ja myös sotavuosiin, hän toteaa.

– Puhutaan 90-luvun laman lapsista. Puhutaan myös varmasti koronasta tulevien vuosikymmenien ajan, että millaisia vaikutuksia on ollut erityisesti niihin, jotka ovat olleet lapsia ja nuoria koronan aikana, Hiilamo jatkaa.

Velkaa kertyy yhä

Aika sosiaalisesta velasta puhumiselle on nyt, Hiilamo toteaa. Näin siksi, että rajoitus- ja suosituslistat lyhenevät. Arki alkaa muistuttaa niin sanottua vanhaa normaalia.

– On jälleen mahdollisuuksia kokoontua yhteen, tavata ihmisiä ja tehdä asioita, jotka olivat jopa mahdottomia puolentoista vuoden ajan, Hiilamo sanoo.

– Kulttuuri ja liikunta ovat osa mielekästä elämää. Nämä ovat jääneet vähemmälle, kun koronaan liittyen on puhuttu paljon rahasta, infektioista ja terveydestä, hän jatkaa.

Menetettyä aikaa ei saa takaisin

Vaikka korona on ollut myös yhteinen kokemus, ei pandemia suinkaan ole kohdellut kaikkia ihmisiä Suomessakaan tasapuolisesti. Osa on voinut työskennellä kotoa, toiset taas ovat olleet suuremmassa vaarassa pelkästään ikänsä vuoksi.

Sosiaalista velkaa on Hiilamon mukaan kertynyt eniten nuorison harteille.

– Ajattelen erityisesti nuoria, jotka ovat koronan aikana tavalla tai toisella pyrkineet itsenäistymään. Pyrkineet opiskelemaan, etsimään kumppania, työpaikkaa, ensimmäistä omaa asuntoa – tämä on ollut erittäin koettelevaa aikaa, hän muistuttaa.

Jos on ollut nuorilla vaikeaa, ei helppoa ole ollut vanhuksillakaan. Yksinäisyyttä on koettu ja yhteys lastenlapsiin on herkästi katkennut. Läheisten hautajaiset ovat voineet jäädä välistä.