Palomestarilta musertavia uutisia: Vesilahdella sijaitsevaa museorakennusta ei saada millään pelastettua – "Talo palaa täysillä"

Kuokkasen tietojen mukaan museo on kirjailija Oiva Paloheimon taiteilijakoti. Paloheimon kynästä on lähtöisin esimerkiksi lastenkirja Tirlittan.

– Meillä on paikalla kymmenkunta yksikköä ja talo palaa täysillä, Kuokkanen sanoo.

Taiteilijakoti on puurakenteinen, ja sen lähellä on muita puutaloja. Kuokkanen kertoo, että alusta alkaen osa voimavaroista on jouduttu käyttämään siihen, ettei palo leviä.