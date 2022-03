Venäjän Ukrainaan hylkäämä kalusto on "kultakaivos", sanoo amerikkalaiseversti – ehjästä lentokoneesta miljoonan dollarin palkkio

Määrä on joka tapauksessa suuri. Vertailun vuoksi Neuvostoliitto menetti yhdeksän vuotta kestäneessä Afganistanin sodassa 15 000 miestä.

Kalustotappioita on helpompi arvioida. Läntisten lähteiden mukaan Venäjä olisi menettänyt noin 860 ”merkittävää välinettä”. Näitä ovat muun muassa tankit ja panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot.Niistä noin 60 prosenttia on joutunut Ukrainan haltuun, kirjoittaa brittiläinen uutiskanava Sky News.

Ja tästä USA:n tiedusteluväki on innoissaan.

”Salausmenetelmät selville”

– Tämä on kuin saisimme käsiimme Enigman, kertoo muun muassa Afganistanissa, Irakissa ja Kosovossa palvellut eversti Newsweekille.

Enigma oli Saksan toisessa maailmansodassa käyttämä sähkömekaaninen salauslaite, jonka koodit liittoutuneet pystyvät murtamaan. Sen on sanottu lyhentäneen toisen maailmansodan kestoa ainakin vuodella.

USA vaitonainen

USA on ollut hyvin hiljaa siitä, kuinka paljon Washington on jakanut tiedustelutietoa Ukrainan kanssa. Syy julkisuuden karttelulle on selvä, USA ei halua mitenkään vaikuttaa sodan osapuolelta.