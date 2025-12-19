Putinin kyselytilaisuuden on tarkoitus osoittaa välittämistä Venäjän kansalle ja vahvistaa diktaattorin horjumattomuutta.

On jälleen se aika vuodesta, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää vuotuisen kyselytilaisuutensa. Tilaisuuden nimi on "Suora linja Putinin kanssa" tai "Vuoden yhteenveto Putinin kanssa".

Suorassa lähetyksessä Putin vastaa toimittajien ja venäläisten kysymyksiin sekä tekee yhteenvedon kuluneesta vuodesta.

Kyselytilaisuudessa Putin ratkoo kansalaisilta tulevia valituksia aina onnistuneesti.

"Putin välittää"

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin mukaan vuotuinen tilaisuus antaa Putinille ylimääräisen mahdollisuuden korostaa, kuinka hyvin Venäjällä menee ja kuinka hienosti se on selvinnyt jälleen yhdestä vaikeasta vuodesta.

– Toisaalta se on oiva mahdollisuus osoittaa tavallisille venäläisille, että Kreml ja Putin todella välittävät heistä, Moshes kertoo MTV Uutisille.

Loppuvuoden Putin-kyselytilaisuus on yksi harvoja tapahtumia, joissa tavallisen kansan ja Kremlin yhteys on auki ja kansalaiset voivat ikään kuin joululahjana pyytää ratkaisuja heitä askarruttaviin ongelmiinsa.

– Noin kaksi miljoonaa ihmistä oli tänä vuonna kirjoittanut Putinille. Kahta miljoonaa venäläistä ei voi pakottaa kirjoittamaan presidentille, joten tämä on osoitus siitä, että he todella kaipaavat tätä palautteen antamisen kanavaa, Moshes sanoo.

Vaikka tarkoitus on jäljitellä spontaaniutta, todellisuudessa kaikki suoraan lähetykseen päätyvät kysymykset kansalaisilta ja toimittajilta ovat tarkkaan säänneltyjä.

– Mitä enemmän aikaa on kulunut ja mitä autoritäärisempi Venäjästä on tullut, sitä enemmän kontrollointia liittyy näihin tilaisuuksiin. Voidaan olla varmoja, ettei tänä vuonna kuulla mitään spontaaneja kysymyksiä, kommentoi Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Kristiina Silvan tänään Huomenta Suomessa.

Lue myös: Putin pitää tänään perinteisen loppuvuoden tilaisuutensa

Venäjältä ei mitään uutta

Entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen arvelee Ukrainan sodan olevan keskeinen teema tämän vuoden tilaisuudessa.

–Tosin en usko, että Putin ottaa mitään kantaa mihinkään, vaan toistaa vanhoja väitteitä, että Venäjä haluaa palauttaa sille kuuluvat Ukrainalla olevat alueet, Himanen sanoo Huomenta Suomessa.

Silvan on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa ulkopoliittisesti Putinin puhe tuskin tarjoilee yllätyksiä.

– Toisaalta sisäpoliittisesti voi hyvinkin tulla uutta. Venäjäähän kiinnostavat maan sisäiset kysymykset, kuten esimerkiksi inflaatio ja sotaveteraanien eli Ukrainan rintamalta palaavien miesten tilanne, Silvan havainnollistaa.

Myöskään Moshes ei odota kuulevansa tänään Putinin suusta mitään uutta ja mullistavaa.

– Putin toistaa, että länsimaalaiset voivat puhua mitä tahansa, mutta Venäjä ei aio hyväksyä Naton joukkojen läsnäoloa Ukrainan maaperällä ja haluaa palauttaa ne alueet, jotka pitää perustuslaillisesti ominaan, Moshes sanoo.

EU:n hampaattomuus ilahduttaa

EU-maat eivät saaneet torstain kokouksessaan sopua jäädytettyjen venäläisvarojen käteistuottojen käytöstä Ukrainan tueksi.

Sen sijaan EU-maat päättivät ottaa 90 miljardin euron yhteisen lainan, jolla taataan Ukrainan taloudellinen tuki vuosille 2026–2027.

– Tänään kuulemme Putinin reaktion EU:n päätökseen olla takavarikoimatta venäläistä rahaa. Putin puhuu todennäköisesti siitä, kuinka he ovat lännessä vihdoin ymmärtäneet, että venäläisellä rahalla ei pidä leikkiä. Tämä lisää paljon voitonriemua Putinin puheeseen, Moshes sanoo.

Epäilijöille luu kurkkuun

Yleensä Putinin tilaisuus on venynyt monituntiseksi. Viime vuonna tapahtuma kesti neljä ja puoli tuntia.

Moshesin mukaan näytösluonteisen puheen pituus ei ole sattumaa, vaan sen on tarkoitus osoittaa Putinin olevan niin hyvässä fyysisessä kunnossa, että hän pystyy puhumaan tuntikausia.

– Samalla lyödään luu kurkkuun kaikille niille, jotka puhuvat Putinin terveysongelmista.

Moshesin mukaan pitkä puhe on myös kunnioituksen ja välittämisen osoitus äänestäjille.

– Lännessä ajattelemme, miksei voisi pitää vartin tiedotustilaisuutta? Mutta venäläisessä kulttuurissa toimitaan eri tavalla. Pitkä puhe on tärkeä rituaali, Moshes summaa.