Paljastus Argentiinan kultajuhlien kulisseista – näin MM-sankareiden "pelastusoperaatio" eteni: "He eivät voineet uskoa"

Yhtenä operaation lentäjänä toiminut Daniel Barzola on kertonut, miten lennätysten järjestäminen oikein sujui.

– He soittivat minulle töistä juuri, kun olin tullut kotiin. Työtehtäväni olivat päättyneet jo. He soittivat ja sanoivat tarvitsevansa kiireisesti kaksi helikopteria, La Nacion -lehti kertoo Barzolan kertoneen Radio Rivadavian haastattelussa .

– Ajattelin, että jollain saarella tai laivalla olisi tapahtunut jokin onnettomuus. Kysyin, mitä on tapahtunut ja he nauroivat minulle, että meidän täytyy pelastaa maajoukkueen pelaajat.

– Se oli mahtavaa. Me lentäjät yritimme olla ammattimaisia ja pitää tunteemme kurissa. Pelaajat olivat todella iloisia. He vitsailivat ja juttelivat kanssamme. Se oli nautinnollista.

– He olivat hämmästyneitä siitä, kuinka suuri joukko ihmisiä oli paikalla. He näkivät kyllä ihmisjoukon bussista, mutta helikopterista sen näkee ihan eri tavalla. He eivät voineet uskoa, kuinka paljon ihmisiä oli kaduilla, Barzola kertoo.