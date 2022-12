"Palestiinan prinssinä" tunnettu mies vangittu Saksassa epäiltynä miljoonien eurojen petoksesta – kutsu käräjille myös Oulussa

Verkkolehti Archyde uutisoi 8. syyskuuta, että kaksi miestä on vangittu Belgiassa laajojen kotietsintöjen yhteydessä epäiltynä miljoonien eurojen petoksesta. Verkkolehden mukaan oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä tukeva eurooppalainen virasto Eurojust yrittää yhteistyössä Suomen, Saksan, Latvian ja Belgian viranomaisten kanssa paljastaa verkossa toimivaa petosrinkiä, joka on vaatinut jo satoja uhreja 11 eri maassa. Lehden mukaan huijauksessa on liikkunut miljoonia euroja. Tutkinnan mukaan uhrit ohjattiin luotettavan näköiseen kryptovaluutta- , valuutta- ja osakekauppaa tarjoavaan verkkopörssiin, joka lupasi tuottoisia sijoituksia. Uhreihin otettiin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, minkä jälkeen uhrit siirsivät suuria rahasummia. Epäillyt hallitsivat verkkotilejä. Heitä epäillään myös rahanpesusta. Toinen epäillystä on Rami Al Husseini alias Rami Jaber, joka on viime aikoina asunut ja vaikuttanut Belgian Antwerpenissa. MTV Uutisten tietojen mukaan hän on tällä hetkellä vangittuna Saksassa.

Kutsu käräjille myös Oulussa

Ramia on yritetty saada Oulussa oikeuteen talousrikossyytteiden merkeissä jo pitemmän aikaa. Pohjois-Suomen syyttäjäalueen syyttäjällä on vireillä kaksi juttukokonaisuutta häntä vastaan. Pidätys Saksassa ei helpota Ramin saamista käräjille.



– Minulla on sellainen tieto, että hän tulee olemaan Saksassa aika pitkään, koska juttu, josta häntä epäillään on suuri. Koitamme koordinoida Saksan kanssa, mikä olisi sopiva vaihe, että hänet saataisiin Suomeen ja ratkaistua nämä meidänkin jutut, kertoo Arjas.



Oulussa Ramia syytetään kahdesta törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Ramilla on Espoossa kiinteistö, joka on asetettu Oulun poliisin pyynnöstä vakuustakavarikkoon siihen saakka, kunnes Rami on saatu tuomittua.



Ensimmäinen törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja törkeä velallisen epärehellisyys ovat tulleet vireille Oulun käräjäoikeuteen marraskuussa 2019. Tähän juttukokonaisuuteen liittyy Ramin yhtiökumppani Guy Yifrach.

Toinen törkeä veropetos on tullut vireille käräjäoikeuteen toukokuussa 2021.



– Ensimmäistä juttukokonaisuutta on yritetty käsitellä useampaan kertaan, mutta yhtiökumppania ei ole saatu haastettua. Hän on muuttanut Yhdysvaltoihin. Hänen saamisensa Oulun käräjäoikeuteen on vähintäänkin haasteellista, toteaa Arjas.