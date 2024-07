Kultaisella Mersulla ajaneelle "Palestiinan prinssille" luettiin syytteet – tällaista tuomiota syyttäjä vaatii

"Palestiinan prinssinä" tunnettu Prince Rami Al Husseini , aiemmalta nimeltään Rami Daoud Jaber on saatu viimein Oulun käräjäoikeuteen vastaamaan talousrikossyytteisiinsä. Vuonna 1981 syntynyttä Jaberia vastaan aloitettiin neljäpäiväinen oikeudenkäynti Oulun käräjäoikeudessa tänään maanantaina 29. heinäkuuta.

Epäselvyyksiä kirjanpidossa

Jaberin syytteet on nostettu jo 22. marraskuuta 2019 ja 27. toukokuuta 2021

Verottajan ilmoituksen mukaan Jaberin yhtiö RNG on jättänyt tilittämättä vuosina 2016–2017 yhteensä 275 495,85 euroa arvonlisäveroja ja tuloja. Vähennysten jälkeen lopullinen summa on 104 778,40 euroa.

Syyttäjän mukaan Jaberin yhtiö on saanut 31.10.2016 pankkitililleen 232 500 euron arvonlisäverollisen myyntitulon, josta olisi tullut ilmoittaa myynnin arvonlisäveroa 45 000 euroa.

Yhtiö ei ole ilmoittanut tätä tilitettävänä arvonlisäverona kohdekuukauden ilmoituksessa. Yhtiö on 8.8.2018 antanut kohdekuukautta 10/2016 koskevan korvaavan arvonlisäveroilmoituksen, jossa se on ilmoittanut 45 000 euroa suoritettavaa myynnin arvonlisäveroa.

Yhtiö on kuitenkin kirjanpidossaan kirjannut saamansa myyntitulon yhtiön velaksi, eikä myyntituloksi. Yhtiön kirjanpidosta on puuttunut myyntiä vuonna 2017 287 984 euroa ja vuonna 2017 82 000 euroa. Yhtiön kirjanpidosta on puuttunut tositteita. Osa tositteista ei ole kirjanpitolain edellyttämällä tavalla todentaneet liiketapahtumaa, syyttäjä esittää.