Trumpin nimittämä johtokunnan jäsen halusi suuremman alennuksen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alentaa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä vaihteluväliin 4–4,25 prosenttia. Koronlasku on ensimmäinen sitten joulukuun ja linjassa markkinoiden odotusten kanssa. Päätös perustuu ennen kaikkea työllisyyden heikkenemiseen, koska inflaatio on pysynyt sitkeästi yli keskuspankin kahden prosentin tavoitteen.

Koronlaskun ei odoteta tyydyttävän presidentti Donald Trumpia, joka on pitkään vaatinut keskuspankilta vielä selvästi suurempia koronlaskuja ja haukkunut Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia vitkastelusta.

Päätös ei ollut yksimielinen. Trumpin johtokuntaan aiemmin tällä viikolla nimittämä Stephen Miran olisi halunnut laskea ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Miran toimi aiemmin Trumpin talousneuvonantajana.

Fed nosti korkopäätöksen yhteydessä kasvuennustettaan hiukan ja arvioi nyt, että Yhdysvaltain talous kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia, kun kesäkuun ennuste oli 1,4 prosenttia. Työttömyyden ennakoidaan nousevan 4,5 prosenttiin.

Odotus on, että Fed laskee ohjauskorkoa vielä kahdesti ennen vuodenvaihdetta, yhteensä 0,5 prosenttiyksikköä.

Vaikeita päätöksiä edessä

OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen totesi kommentissaan, että korkopäätös oli täysin odotettu. Jatkosta vallitsee kuitenkin erilaisia näkemyksiä Fedin johtokunnassa, Hännikäinen huomauttaa.

– Fed on tukalassa raossa, sillä työllisyys- ja inflaatiotavoitteet vetävät keskuspankkia vastakkaisiin suuntiin. Odotamme Fedin jatkavan rahapolitiikan keventämistä loppuvuoden aikana, mutta koronlaskujen suuruusluokkaan ja aikatauluun liittyy merkittävää epävarmuutta. Ennakoimme seuraavaa koronlaskua joulukuulle, Hännikäinen sanoi tiedotteessa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich totesi X:ssä, että riskit Yhdysvaltain työmarkkinoilla ovat kasvaneet.

– Mediaanikorkopolussa on juuri ja juuri vielä kaksi laskua tälle vuodelle. Näkemyserot ovat kuitenkin huomattavat ja epävarmuus tulevista askelista edelleen suuri, von Gerich summasi.