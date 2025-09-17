Yhdysvaltain keskuspankin Fedin uskotaan keskiviikkona laskevan ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat tiistaina laskussa.
Laaja-alainen S&P 500 -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq vetäytyivät maanantain ennätyksistä ja olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1 prosenttia pakkasen puolella.
Teollisuusindeksi Dow Jones päätti vuorostaan päivän 0,2 prosentin laskussa.
Osaketutkimusyhtiö Briefing.comin analyytikon mukaan tunnelma arvopaperimarkkinoilla on ollut odottava, mikä on vaikuttanut kaupankäyntiin.
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin uskotaan keskiviikkona laskevan ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Viimeisimmät työllisyysluvut ja kuluttajainflaatiotiedot ovat vahvistaneet arvopaperimarkkinoilla uskoa siihen, että seuraava koronlasku on vihdoin tuloillaan.
Viimeisimmän joulukuussa tapahtuneen koronlaskunsa jälkeen keskuspankki on pitänyt ohjauskorkoa 4,25 prosentin ja 4,50 prosentin välillä.
Aasiassa nousuja ja laskuja
Aasiassa kauppaa on käyty keskiviikkona jokseenkin varovaisissa merkeissä.
Tokion pörssin yleistä kurssikehitystä kuvaava Nikkei 225 -indeksi oli aamupäivästä 0,2 prosentin nousussa. Hongkongissa Hang Seng -indeksi oli puolestaan koholla 0,7 prosenttia.
Kiinassa Shanghain pörssin yleisindeksi oli sen sijaan 0,1 prosenttia pakkasella. Shanghain lisäksi laskuja nähtiin muun muassa Soulissa ja Singaporessa sekä Australian puolella Sydneyssä.