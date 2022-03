Yksityistämisen uhka pelottaa yrityksiä Venäjällä – pelastaako vuosia sitten sovittu poikkeusetu suomalaisyrittäjät?

Venäjä on uhannut kansallistaa yrityksiä, mikäli yritykset lähtevät pois Venäjältä. MTV:n Uutisaamun haastatteleman asiantuntijan mukaan Venäjällä toimivat yritykset pelkäävät tällaista tilannetta, mutta suomalaisyrityksillä on ainakin yksi seikka, johon he voisivat kiperässä tilanteessa vedota.