Entisen Hartwall Arenan tilanne huolestuttava – asiantuntijalta suora näkemys: "Käyttää kaikki keinot hankaloittakseen prosessia"

Helsinki-hallina nykyisin tunnetun areenan kauppojen odotettiin toteutuvan talven aikana, mutta maaliskuun puolivälissä tilanne on yhä levällään. Hallin toisen venäläisomistajan Gennadi Timtshenkon avustaja Kai Paananen kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomissa prosessin edenneen jo "virkatielle". Ulkoministeriön tai Helsingin kaupungin mukaan mitään konkreettista edistystä ei ole tapahtunut.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) kertoo ostajaehdokkaiden viestineen keskusteluiden venäläisomistajien kanssa olevan käynnissä. Konkreettisten edistysaskeleiden puuttuminen on Vartiaisen mukaan "jossain määrin huolestuttavaa".

– Mehän olemme kaupunginhallituksessa viime kuussa linjanneet, että maaliskuun aikana meille on syytä tulla näyttö siitä, että tämä vapaaehtoinen kauppa toteutuu. Vielä ihan sellaista näyttöä ei ole, ja jos sellaista ei nyt tämän kuun aikana tule, niin sitten kaupunginhallitus alkaa miettiä muita toimenpiteitä, Vartiainen sanoo MTV Urheilulle.

Kimmo Brandt/All Over Press

Käytännössä Vartiaisen mainitsemat muut toimenpiteet tarkoittavat pakkolunastusprosessin käynnistämistä. Asiaa on määrä käsitellä Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 25. maaliskuuta. Jos pakkolunastusprosessiin päädytään, voi siinä kestää jopa vuosia.

– Arvioimme tilanteen sen hetkisen tiedon valossa. Jos todella käy niin, että vapaaehtoinen kauppa ei näytä menevän maaliin, niin sitten me tietysti ryhdymme heti toimenpiteisiin, Vartiainen sanoo.

– Pakotepaketin aikataulu koskee tätä vapaaehtoista kauppaa, ja minun käsitykseni on, että lunastukselle siitä ei lankea mitään aikarajoja.

Asiantuntija epäilee myyntiaikeita

Kaupankäynnin viivästyminen on herättänyt kysymyksen siitä, ovatko venäläisomistajien myyntiaikeet todellisia. Professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista ei myyntiaikeisiin usko.

– Näkisin, että varmasti Venäjä käyttää tässä kaikki keinot hankaloittakseen tätä prosessia, eikä varmasti ole aikomusta saada normaalia reittiä myytyä tätä kohdetta. Tämä on myös monessa mielessä symbolisesti tietysti tärkeä piikki lihassa ehkä Suomelle ja Helsingille, että tämmöinen kohde edelleen on käyttämättä käytännössä Helsingin keskustassa.

– Nimellisesti tietysti nämä ovat venäläisten osin yksityisten firmojen ja niiden omistajien omistuksia, mutta on selvää, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälistä eteenpäin ei Venäjällä ole ollut itsenäisiä oligarkkeja. Kaikki ovat käytännössä Putinin hallinnon ja Putinin itsensä kontrolloimia ja siinä mielessä tietysti edistävät Venäjän kansallisia geopoliittisia intressejä.

Tynkkysen mielestä vitkuttelun taustalla on ylipäätään halu vaikeuttaa eurooppalaisten elämää. Keskeisellä paikalla Suomen pääkaupungissa olevaa areenaa voidaan käyttää myös propagandatarkoituksiin Venäjän sisäisesti ja lännen suuntaan.

– Kyllähän se on selvää, että tällä yritetään luoda kuvaa myös siitä, että tämä vahingoittaa myös lännen intressejä. Kun Venäjää vastaan asetetaan pakotteita, niin Venäjä ryhtyy hankalaksi, ja vaikka tässä tapauksessa estää sitten tällaisen ison kiinteistön käytön taloudellisessa hyötymielessä suomalaisille. Tässä mielessä tällä ilman muuta muistutetaan siitä, että sanktioilla mitä Venäjää vastaan on asetettu, on sitten hinta myös meille.