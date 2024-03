Näistä merkeistä tunnistat shoppailuriippuvuuden – huolestuttava ilmiö yleistyy Suomessa: "Luottokortit saattavat paukkua"

"Koko ajan tulee uutuuksia, uusia diilejä"

Sundell uskoo pakonomaisen ostamisen lisääntyneen Suomessa 2000-luvulla. Ostaminen on yleisesti hyväksyttyä, ja siihen kannustetaan erilaisin alekampanjoin. Tämä voi hankaloittaa ongelman tunnistamista.

Suomessa on viime vuosina puhuttu aiempaa enemmän vastuullisemmasta ostamisesta, mutta Sundell arvioi, että puhe on saattanut jopa hankaloittaa ostosriippuvaisten ahdinkoa: kun ihminen ajattelee, että näin ei pitäisi toimia, mutta ei silti pysty lopettamaan toimintaa, syyllisyys voi lisätä entisestään häpeää ja asian salailua. Kun ahdistus kasvaa, myös riippuvuuskäytös saattaa voimistua.

Ostamista jatketaan, vaikka siihen ei olisi varaa

Sundell muistuttaa, että kuka tahansa voi ajoittain sortua impulsiiviseen ostamiseen ilman, että kyse on riippuvuudesta. Ostaminen muuttuu riippuvuudeksi, kun se on jatkuvaa ja pakonomaista. Ihminen ostaa asioita, joita hän ei tarvitse eikä välttämättä edes käytä, ja ostoksia saatetaan piilotella esimerkiksi puolisolta. Kun ostos on tehty, siitä seuraa usein huono omatunto, mutta tämäkään ei vähennä ostamista.