Postissa odotetaan kaikkien aikojen ennätystä – näin Brexit vaikuttaa suomalaisten pakettitoimituksiin

Brexitin siirtymäkausi on päättymässä vuodenvaihteessa, jonka jälkeen tavaralähetykset Suomen ja Britannian välillä on tullattava. Moni pyrkiikin tekemään tilauksensa ennen määräaikaa.

– Suuri osa isoista verkkokaupoista on tehnyt käytännössä sellaisen ratkaisun, että niillä on kaksi varastoa. Eli se, mikä lähettäisiin tänään Britanniasta, niin jatkossa samasta verkkokaupasta tilattu tuote voidaankin lähettää vaikka Saksasta, Puolasta tai Belgiasta.

Postissa tahkottu pakettiennätyksiä

Kotimaassa pakettiliikenne on ollut tänä vuonna erityisen vilkasta, ja Postissa pakettiennätyksiä on rikottu tänä vuonna jo kahteen kertaan. Posti ennakoi, että uusi ennätys syntyy jälleen tällä viikolla.

– Vaikka volyymit ovat isoja, porukka on tehnyt meidän tuotannossa äärimmäisen hyvää työtä. Uskomme, että nopeat toimitukset tulevat jatkumaan. Ulkomaan toimituksissa on sen sijaan ollut viivästyksiä muun muassa koronapandemiasta johtuen, joihinkin maihin toimitukset ovat olleet kokonaan poikki. Muun muassa lähetyksissä Yhdysvaltoihin on ollut viikkojen viiveitä, koska lentoja maahan on peruttu.