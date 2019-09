Kiinalaisista verkkokaupoista tilattujen pakettien pyörittely kääntyi Postille ensi kertaa voitolliseksi – Kiina hyötyy yli 100 vuotta sitten tehdystä sopimuksesta

Tulokseen ovat vaikuttaneet yleinen kirjelähetysten hintatason nousu ja yksittäisten lähetysten arvon kasvu, jolloin suuri osa paketteja on siirtynyt seurattavien lähetysten joukkoon. Seurattavista paketeista pitää maksaa rekisteröintimaksuja ja kilohintalisiä.

Lisäksi Kiinasta on otettu käyttöön toimituksia, jotka saapuvat suoraan pakettiautomaatteihin.

Kiina hyötyy yli 100 vuotta sitten tehdystä sopimuksesta



Kiinalle verkkokauppabisnes on ollut tuottoisaa Maailman postiliiton (UPU) päättämän postimaksuedun vuoksi. Käytäntö on mahdollistanut sen, että myös suomalaiset kuluttajat ovat voineet tilata kiinalaisista nettikaupoista tavaraa edullisesti.

– Kiinan postin kanssa toimimme sovituilla UPU-säännöillä, mutta kiinalaisten verkkokauppojen kanssa sovimme suoraan omia sopimuksia, joissa on vastaavat ehdot kuin kenelle muulle tahansa asiakkaalle, Postin Sami Finne kertoo.

USA uhkaa lähdöllä – ero tietäisi vaikeuksia Suomelle



Tiistaina alkavassa konferenssissa käsitellään myös mahdollista Yhdysvaltojen lähtöä kansainvälisestä postisopimuksesta. Presidentti Donald Trumpin hallitus on pedannut irtautumista sopimuksesta jo vuoden päivät. Aikeista uutisoi hiljattain esimerkiksi Time-lehti.

Yhdysvaltalaiset verkkokaupat ovat tällä hetkellä epäsuotuisassa asemassa kiinalaisiin nähden. Kiinalle postimaksuedun suoma tuki on tarkoittanut pitkään nimellisiä postimaksuja, jotka eivät vastaa enää nykytilannetta Suomenkaan näkemyksen mukaan. Nykyisin Kiina on maailman suurimpia talouksia, eikä tukea pidetä enää perusteltuna.

Suomi kannattaa itsemääräämistä



Yhdysvaltojen tavoitteena on reilu sopimus, joka syntyisi neuvottelujen kautta. Käytännössä maa on kuitenkin jäämässä sopimukseen vain, jos se saa mitä haluaa.

Ensimmäisenä konferenssissa on tarkoitus äänestää vaihtoehdosta, jossa jäsenmaiden operaattorit voivat itse määritellä päätemaksutasot kirjepostille ensi vuodesta alkaen. Kuitenkin kehittyville maille olisi luvassa yleisestä tasosta merkittäviä poikkeuksia.

Toinen vaihtoehto on ajallisesti liukuva ja osittainen muutos päätemaksuista. Kolmantena vaihtoehtona on pysyminen nykytilanteessa. Postiliitossa kaikilla jäsenmailla on yksi ääni ja päätös tehdään äänten enemmistöllä.