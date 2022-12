Päivystyksen ruuhkat HUSin alueella iskevät kovimmin vanhuksiin – "Pisimmillään odotusaika on ollut yli sata tuntia"

Päivystyksen poikkeuksellisen pahoista ruuhkista on ollut viime aikoina vilkasta keskustelua. Odotusaikojen ennen jatkohoitoon pääsemistä on kerrottu venyvän yli vuorokauden mittaiseksi. Tilannetta on kuvailtu kaoottiseksi, mutta haastatteluhetkellä tätä on vaikea uskoa todeksi. Yhdessä odotusaulassa istuskelee kaksi rouvaa hoitajalle pääsyä odottelemassa.

– Ei ole koskaan sujunut näin hienosti, toinen rouva kehuu.

– Otin Helsingin Sanomat mukaan, mutta en ole ehtinyt lukea sitä ollenkaan. Yleensä ehtii hyvin lehden lukea tässä, mutta tänään on mennyt nopeasti kaikki, toinen rouva kertoilee. Pian hänetkin kutsutaan sisään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jäi sanomalehti lukematta, rouva naurahtaa.

– Tämä näkymä ei kerro koko totuutta asiasta todellakaan. Olen ollut työvuoroissa ruuhka-aikaan, se ei näytä tältä, sairaanhoitaja kertoo, ennen kuin ohjaa rouvan peremmälle huoneeseen.

100 tunnin odotus

HUSin toimialajohtaja Maaret Castrén arvelee tietävänsä, miksi nyt on ollut rauhallisempaa: media kirjoittaa asiasta, ja ihmiset välttävät päivystykseen hakeutumista.

– Pääkaupunkiseudulla on pikkuisen rauhallisempaa. Aina kun media kiinnostuu ja keskustelu alkaa, niin tilanne rauhoittuu. Siitä seuraa muutaman viikon vähän rauhallisempi tila. Jopa Jorvissa on pitkästä aikaa tilanne, että pisin läpimenoaika on vain 18 tuntia. Sekin on todella pitkä.

Ideaalitilanteessa odotusaika olisi pisimmillään neljä tuntia. Castrénin arvion mukaan odotusaika niillä potilailla, jotka pääsevät päivystyksestä kotiin, on ollut nyt keskimäärin noin kuusi tuntia. Niille, jotka joutuvat jäädä odottamaan vuodepaikkaa osastolta, odotusaika on ollut keskimäärin 21 tuntia.

– Pisimmillään odotusaika on ollut yli sata tuntia. Eli ihan hirvittävän pitkiä aikoja.

Castrén arvelee, että päivystysten ruuhkat pahenivat näihin mittasuhteisiin hoitajapulan, riittämättömien resurssien ja hoivapalvelujen purkautuneiden sopimusten takia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hoivapalvelujen kustannukset ovat nousseet ja niitä sopimuksia on irtisanottu.

Uudellamaalla kaikki päivystykset ovat aika lailla samassa tilanteessa, mutta Jorvin, Peijaan ja Töölön sairaaloiden tilanne on erityisen huono. Tilanne on erittäin huono myös Turussa ja Tampereella.

Päivystys on karu paikka vanhukselle

Päivystyksen jonoissa on aivan erityisesti vanhuksia ja ruuhkaa syntyy, kun heille ei ole löytyä jatkohoitopaikkaa.

Castrén kertoo, että usein päivystyksessä nähdään vanhuksia, jotka asuvat jo valmiiksi palvelu- tai hoivakodeissa. Tällaiset vanhukset ovat jo lähtökohtaisesti suuremman hoivan tarpeessa, eikä heitä voida lähettää yksin kotiin.

– Puute on juuri hoiva- ja palvelupuolella, perusterveydenhuollossa. Nämä vanhukset eivät niinkään tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, me tiedämme kyllä mikä vaivaa. He tarvitsisivat kuntoutusta, ja kuntoutuspaikat ovat tällä hetkellä kiven alla.

Hoivakodeista myös lähetetään vanhuksia päivystykseen hyvin herkästi. Joskus liiankin herkästi. Päivystys ei ole miellyttävä paikka kenellekään ja Castrén toivoisi muutosta siinä, missä vanhukset hoidetaan.

Vanhustutkimukset ovat osoittaneet, että mikäli vanhus joutuu odottamaan päivystyksessä pidempään kuin neljä tuntia, infektiot ja sekavuus lisääntyvät, kuolleisuus kasvaa, ja potilas myös todennäköisemmin tulee palaamaan päivystykseen takaisin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on keinot hoitaa vanhukset hoiva- ja palvelukodeissa. Heidät lähetetään sieltä vähän turhan herkästi päivystykseen. Toivoisin, että ymmärretään, ettei päivystys ole todellakaan vanhukselle hyvä paikka. Meidän tulisi hoitaa vanhukset laadukkaasti siellä, missä he asuvat.

Akuutti tilanne

Ruuhkaiset päivitykset eivät sinällään ole mikään uusi ilmiö, mutta tilanne on nyt aivan poikkeuksellisen huono. Potilaiden sänkyjä on jouduttu siirtämään osastojen käytäville tilanpuutteen vuoksi. Ambulanssit ovat joutuneet odottamaan jopa tunnin, että saisivat luovutettua potilaan sairaalaan.

Tämä pidentää myös akuuttia hoitoa vaativien potilaiden pääsyä hoitoon. Castrén sanoo, että kaikki potilaat ovat hoitoa saaneet, mutteivat aina sellaisessa ajassa kuin ammattilaisten mielestä olisi suotavaa.

Lähtiessä, aulassa seisoo ensihoitaja ja sairaankuljettaja potilaiden kanssa. He odottavat, että saisivat luovutettua potilaat hoidettavaksi. Toinen sairaankuljettaja kehuu, että päivä on ollut melko helppo.

– Pahimmillaan olen seissyt tässä aulassa 40 minuuttia.