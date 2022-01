HUS-johtaja: Sairaaloiden päivystysjärjestelmä vaatii täysremontin – "Nyt jo noin puolet potilaista odottaa yli 8 tuntia"

"Olen ollut vuodesta 1978 päivystyksessä töissä ja aikalailla samat ovat ongelmat"

Tällä viikolla HUS:n yhteispäivystyksissä on odotettu yli kuusikymmentäkin tuntia. Päivystys on ruuhkautunut, mutta kaikesta ei voi, tälläkään kertaa, syyttää koronaa.

"Noin puolet potilaista odottaa yli 8 tuntia päivystyksessä"

– Tämä tilanne on ollut vuosia ja vuosikymmeniä. Meillä on jatkuvasti potilaita odottanut tunteja, vuorokausiakin, päivystyksessä verhojen väleissä. Päivystyksen olosuhteet eivät ole ollenkaan sopivia potilaan pitkäaikaiseen hoitoon. Samalla uudet kriittisesti sairaat potilaat eivät saa tarvitsemaansa huomiota ja hoitoa, kun aika menee niihin potilaisiin, jotka odottavat siirtymistä vuodeosastopaikoille, joita ei ole tarjolla, toteaa ylilääkäri, dosentti, Harri Hyppölä Mikkelin keskussairaalasta.

"Kyllä Suomi on outolintu"

– Koska sieltä ei siirry potilaat eteenpäin sinne, minne he ovt jonottaneet vaikka jo viikon. Eli tämä on tosi hankala tilanne kokonaisuudessaan, Hyppölä sanoo.

Päivystyksessä on myös työtä haittaavia trendejä: väestön vanheneminen näkyy yhä raskaampina potilaina, nuoremmat lääkärit eivät ole niin halukkaita päivystämään kuin aiemmat sukupolvet ja laitospaikkoja on vähennetty.

– Meillä on aikalailla paikkoja suljettu. On ajateltu, että hoito onnistuu kotona. Nyt siihen pitäisi oikeasti panostaa, että se kotona hoitaminen onnistuisi.

"Rahoitustarve olisi miljardiluokkaa, että kirittäisiin siihen bkt-osuuteen, mikä muissa länsimaissa on terveydenhuollon osalta"

Esimerkiksi HUS:ssa on nyt yli 200 potilasta, jotka odottavat sairaalassa sopivaa jatkohoitopaikkaa. Ongelma on valtakunnallinen, sanoo asiantuntija.

– Se on just sitä, Hyppölä toteaa.

– Poliitikot kyllä tietävät, mitä tekevät. Säästöpaineet kunnissa on kovat eli sitten on säästetty kuntien vuodeosastopaikoista. Sitten on helpompaa moittia erikoissairaanhoitoa kasvavista kuluista. Ja kulut kasvavat, sillä erikoissairaanhoito on aina kallimpaa kuin perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, ylilääkäri jatkaa.