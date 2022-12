Päivystykset kriisissä hoitajapulan takia: Aira odottanut jo kaksi vuorokautta pääsyä vuodeosastolle

Yhteispäivystyksen tilanne on nyt huomattavasti vaikeampi kuin korona-aikaan, sanoo HUS-alueen akuuttilääketieteen toimialajohtaja Maaret Castrén.

Esimerkiksi Jorvin sairaalaan ei kymmeneen päivään voitu ottaa ambulanssilla kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Liäksi ambulanssilla tuotu potilas on joutunut jonottamaan pahimmillaan 1,5 tuntia, kun tavoiteaika on 15 minuuttia.

– Jorvissa on niin paljon potilaita vuodepaikoilla, että potilasturvallisuuden kannalta on parempi, että potilaat ohjautuvat sellaiseen hoitopaikkaan, jossa sänkyjä vielä riittää, Castrén selittää tilanteen syyksi.

Tänään Jorviin on taas alettu ohjata potilaita. Alueylilääkäri Kimmo Suojanen toteaa kuitenkin, ettei tilanteen voi sanoa helpottaneen.

– Enemmänkin kyse on siitä, että ruuhka on nyt tasapuolisemmin jakautunut eli muuallakin on yhtä paljon ruuhkaa, Suojanen kertoo.