Painajaismainen vuokralainen jätti asunnon käsittämättömän kammottavaan kuntoon: "Kuinka ihminen voi elää näin"

Vuokravakuus ei kata korjauksia

Tähän mennessä Danny on yrityskumppaninsa kanssa viettänyt viisi vuorokautta raivaten roskaa pois asunnosta. He ovat täyttäneet asunnosta raivatulla jätteellä jo viisi roskalavallista.

Vuosia törkyjen keskellä

– En voi käsittää, kuinka ihminen voi elää näin. Sen on täytynyt jatkua jo vuosien ajan, ei se muuten olisi tähän kuntoon mennyt, Danny pohtii.

Yrittää ymmärtää vuokralaisen syitä

– Jos hän on oikeasti elänyt täällä viime kuuhun asti, niin on selvää, ettei kaikki ole ihan kunnossa. Mikä ikinä hänen syynsä onkaan, ei kodin silti olisi pitänyt ajautua tähän kuntoon. Se on iljettävää, Danny toteaa.