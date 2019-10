Paavo oli 24-vuotias kun kuuli sisäelimensä pettäneen – nyt hänet on pelastettu jo kahdesti elinsiirrolla: "Tällä hetkellä minulla on neljä munuaista, joista vain yksi toimii"

Sairaus kulutti nopeasti loppuun

Dialyysihoidot ovat vaativia eivätkä ne korvaa täysin munuaisten toimintaa. Hoidon aikana on noudatettava myös tarkkoja nesterajoituksia ja sekä noudatettava ravintoon liittyviä säännöksiä.

Tieto elinsiirrosta tuli keskellä yötä



– Vasta taksimatkalla sairaalaan aloin ymmärtää, mitä tässä on tapahtumassa.

Paavo joutui käymään saman prosessin uudelleen



– Tällä hetkellä minulla on neljä munuaista, joista vain yksi toimii. Se on viimeisin siirrännäinen.

"Elän päivä kerrallaan"



Tällä hetkellä Paavo on 42-vuotias ja hänen terveydentilansa on nyt vakaa. Tulevaisuuteen hän suhtautuu luottavaisin mielin.

– Kaikkihan me kuollaan joskus, toiset lähtee vaan nuorempina kuin toiset. En varsinaisesti ole pelännyt kuolemaa.

Kiitollinen joka päivästä



Paavo ei kykenisi normaaliin elämään ilman elinsiirtoja. Siksi hän onkin päivittäin kiitollinen siitä, että on saanut itselleen elinsiirron.

Kiitos tukiverkolle

Paavo on kiitollinen myös lähisuvulle ja ystäville, jotka ovat tukeneet Paavoa ja hänen perhettään aina tarvittaessa.

– Ehdottomasti täytyy kiittää tukiverkkoa, joka on aina auttanut, kun on apua on tarvittu.