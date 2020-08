Jääkö korona ikuisiksi ajoiksi maapallolle ja millaisena? Asiantuntijoiden tyly arvio: "Ei edes riitä, että kaikki rokotetaan kerran"

Yksi olennainen seikka Covid-19 -taudin pysymisestä Telluksella on viruksen luonne. Se on asiantuntijoiden mukaan helppo leviämään.

– Ikuisiksi ajoiksi korona ei varmaankaan jää, mutta kyllä siitä varmasti tulee kotoperäisesti kiertävä flunssa. Virus on päässyt leviämään jo ympäri maailmaa ja ainoa ihmisen tauti, joka on pystytty kitkemään maailmasta pois, on isorokko ja se oli pitkän linjan operaatio, muistuttaa evoluutiobiologi Tuomas Aivelo.