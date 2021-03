Tutkijat yrittävät kampittaa alati muuttuvan koronaviruksen "kaksoisnyrkillä" – Ruotsi mukana uuden lääkkeen kehityksessä

Uutta vastalääketyyppiä on kehittänyt useiden tutkimuslaitosten muodostama yhteenliittymä ATAC, joka tutkii koronapandemiaan käyttökelpoisia hoitomenetelmiä. Yhteenliittymään kuuluu muun muassa ruotsalainen Karoliininen instituutti.

Yhteenliittymään kuuluva sveitsiläinen Institute for Research in Biomedicine kertoo, että yhteistyön tuloksena on kehitetty toisen sukupolven "tuplavasta-aine", joka suojaa koronaviruksen kaikilta testatuilta muunnoksilta.