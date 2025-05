Päättikö Leijonat Kanadan tähden uran? Paljon puhuva vastaus: "Ketuttaa"

Leijonien voittoon päättynyt jääkiekon MM-kisojen alkulohkon ottelu Kanadaa vastaan saattoi olla samalla maalivahti Marc-André Fleuryn jäähyväisnäytös.

Fleury torjui Kanadan maalilla 20 laukausta, joista osa piti sisällään huippuluokan maalipaikkoja, mutta lopulta 40-vuotias NHL-veteraani jäi ottelusta ilman voittoa. Patrik Puistolan päätöserän tasoitusmaali sekä Puistolan ja Eeli Tolvasen onnistumiset voittomaalikisassa riittivät Suomelle sensaatiomaiseen 2–1-voittoon.

Kolme Stanley Cupia urallaan saavuttanut Fleury ilmoitti jo aiemmin lopettavansa yli tuhannen ottelun NHL-uransa tähän kauteen. MM-kisoissa hän on Kanadan kakkosvahtina eikä välttämättä saa Jordan Binningtonin takana peliaikaa tässä turnauksessa.

MTV Urheilun Kasperi Kunnas kysyi Fleurylta ottelun jälkeen tunnelmia mahdollisesti viimeiseksi jäävästä kiekkopelistään.

– Ketuttaa. Toivoisin, että olisin voinut tehdä jätkille enemmän torjuntoja ja ottaa voiton. Olisi ollut mukavampi matsi minulle, Fleury vastasi.

Vegas Golden Knightsia viimeiseksi NHL-seurakseen edustanut Fleury näki Kanadalla olleen toki paikkansa ratkaista ottelu, mutta toisessa päässä Juuse Saros oli hurjalla pelipäällä ottaen 37 torjuntaa.

– Minusta pelasimme hyvin. Emme antaneet heille paljoakaan. Saros pelasi myös aivan loistavan pelin. Valitettavaa vain, että meiltä jäi vähän pisteitä ottamatta tänään.

Sen Fleury kuitenkin kiisti, että helppojen alkulohkon pelien perään Leijonat olisi päässyt yllättämään Kanadan housut kintuissa.

– Ei, tiesimme kaikki, että Suomi on aina kova vastustaja. He tekevät kovaa töitä. Heillä on hyvä joukkue ja he pelaavat hyvin yhteen. Niin he pelasivat nytkin.