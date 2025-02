"Se riivattu" – suuruutensa jälleen todistanut Sidney Crosby sai Ruotsin leirin mykistymään

Kapteeni Sidney Crosby oli maineensa veroinen NHL-kiekkoilijoiden neljän maan turnauksen avausottelussa. Hän johti keskiviikkona Montrealissa Kanadan 4–3-jatkoaikavoittoon Ruotsista syöttämällä Nathan MacKinnonin 1–0-maalin, Mark Stonen 3–1-osuman ja Mitch Marnerin voittomaalin.

Jo 37-vuotiaan Crosbyn merkitys maajoukkueelle on valtava. Kanada on voittanut 26 perättäistä ottelua, kun Crosby on ollut joukkueen kokoonpanossa.

Kaikille tuli myös keskiviikon Ruotsi-ottelussa selväksi, kuka oli pelin paras pelaaja.

– Se riivattu, Ruotsin maajoukkueen puolustaja Erik Karlsson siunaili Crosbyn peliä jatkoaikatappion jälkeen.

– Juuri hän on parhaimmillaan suurten otteluiden ratkaisuhetkillä. Hän on todistanut sen koko uransa ajan, eikä se valitettavasti yllättänyt ketään tälläkään kertaa.

Karlsson tuntee Crosbyn tavat, sillä hän kiekkoilee NHL:ssä toista kautta tämän joukkuetoverina Pittsburghissa.

Kipeä tappio

Karlsson on palkittu urallaan muun muassa NHL:n parhaan puolustajan Norris-palkinnolla, mutta hän on aina ollut parhaimmillaan hyökkäyssuuntaan. Sen takia muutamat kriitikot olisivat karsineet hänet tällä kertaa Ruotsin joukkueesta, jonka vankin osa on juuri puolustus.

Kanada-pelistä Karlsson selvisi +1-tehomerkinnällä. Hän tykkäsi siitä, että Ruotsi onnistui nousemaan tasoihin, vaikka se joutui pelissä kahteen otteeseen kahden maalin takaa-ajoasemaan. Samalla häntä harmitti, kun joukkue ei onnistunut kääntämään ottelua voitoksi.

– Tämä oli meiltä kokonaisuudessaan hyvä peli, mutta surkeaa, että me sitten romahdimme lopussa, Karlsson kuvasi tappion tuskaa Bell Centerin pukuhuoneessa.