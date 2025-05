Huomasitko? Sidney Crosbyn salainen viesti Leijonat-pelissä paljastui

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen teki terävän huomion Kanadan tähtipelaajien taktikoinnista maanantai-illan MM-kisaottelussa Suomea vastaan.

Tasaisen avauserän jälkeen Kanada alkoi saada tiukemman otteen pelistä. Leijonat joutui etenkin alivoimalla koville toisessa erässä.

Kamppailua vaihtoaitioiden välissä seurannut Kapanen huomasi Kanadan ylivoiman jälkeen toisessa erässä, että Sidney Crosby lähetti Kanadan legendavahti Marc-Andre Fleurylle salaisen viestin.

– Ennen tuota äskeistä Kanadan ylivoimaa, Sidney Crosby ja kumppanit olivat olleet jäällä jo jonkin aikaa. Jalassa taisi kuitenkin pikkaisen painaa, Kapanen huomautti.

– Crosby tuli katkon aikana jäälle ja näytti Fleurylle, että koputti omaan polvisuojaansa. Seuraava asia mitä tapahtuu, niin Fleury menee tuonne polvilleen ja rupeaa asettelemaan remmejä, kuin remmeissä olisi ollut muka jotain vikaa.

Tuomari kävi katsastamassa tilanteen, jonka jälkeen Fleury jumppaili hetken ennen kuin näytti tälle vihreää valoa pelin jatkamiseksi.

– Tätä kautta ostettiin ylimääräiset 10-15 sekuntia palautumisaikaa. Heillä on pitkä yhteinen historia. Crosby ja Fleury tietävät, mitä heidän on tehtävä ja heillä on hyvä kemia.

Katso tilanteen läpikäynti ylälaidan videolta.

Kanada painoi päälle ja sai lopulta ottelun avausmaalin aikaiseksi. Ryan O'Reilly vastasi Kanadan avausmaalista Noah Dobsonin esityöstä Harri Pesosen menetettyä kiekon kesken Suomen ylivoimahyökkäyksen.

Leijonat nousi kuitenkin päätöserässä tasoihin Patrik Puistolan osumalla ja voittolaukauskilpailussa Leijonat veti pidemmän korren. Suomi on ennen tiistai-illan Slovakia-ottelua A-lohkon kolmantena 13 pisteessä. Kanada on toisena 16 pisteessä ja Ruotsi kärjessä 18 pisteessä.