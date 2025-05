Leijonat yllätti Ruotsin NHL-tähden – jättikehut yhdelle suomalaiselle

Ruotsin leiristä tuli isot kehut Leijonien maalivahdille Juuse Sarokselle Tre Kronorin 2–1-voittoon päättyneen MM-kisaottelun jälkeen.

Ruotsi hallitsi kaukalon tapahtumia, ja voitti muun muassa ottelut laukaukset maalia kohden peräti 41–19. Nashville Predatorsia seuratasolla edustava NHL-vahti Saros poimi näistä 39.

– Hän on yksi maailman hienoimmista maalivahdeista. Hän piti Suomen pelissä päätöserään mentäessä. Ja kun he saivat maalin pompusta, ottelu oli taas elossa, Saroksen seuratoveri Filip Forsberg kehui Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Myös Filip Forsberg pääsi yrittämään Juuse Saroksen ohittamista, mutta ei onnistunut.Lehtikuva

Ruotsin toinen NHL-hyökkääjä Marcus Johansson yllättyi Suomen pelitavasta.

– Mielestäni Suomi pelasi passiivisemmin viime vuonna. Nyt he olivat aggressiivisempia, mutta me veimme peliä. He puolustivat hyvin, eikä kahden maalin johto ole mitään jääkiekossa, Minnesota Wildin mies totesi.

Puhtaan saldon Ruotsi jatkaa turnausta Latvia-ottelulla keskiviikkona. Leijonilla on kaksi välipäivää ja sitten Slovenia-peli torstaina.

