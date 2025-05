Peter Forsbergilta kova väite Leijonien voitosta – Kanadan supertähdeltä täystyrmäys: "Hän keksii tekosyitä"

Suomi nappasi jääkiekon MM-kisojen toistaiseksi makeimman voittonsa maanantai-iltana aiheuttamalla Kanadalle ainoan tappion alkusarjassa. Ruotsalaislegenda Peter Forsbergin mukaan Kanada ei pelannut ottelussa tosissaan.

Jos oli Kanada rallatellut viidessä ensimmäisessä MM-kisapelissään murskavoitosta toiseen, Suomi oli onnistunut raapimaan huomattavasti pienemmistä kiekkomaista pääosin vain nihkeitä yhden maalin voittoja.

Tähän peilaten Suomen voittomaalikisan päätteeksi irronnnut 2–1-voitto tähtiloistolla kuorrutetusta Kanadasta oli monien silmissä yllätys.

Voiton myötä Suomi olisi voinut nousta lohkossa toiseksi, mikäli Ruotsi olisi voittanut Kanadan varsinaisella peliajalla alkusarjan päätöskierroksella.

Kanada nappasi kuitenkin lohkovoiton kaatamalla Ruotsin 5–3.

Forsbergin mukaan Kanada oli säästellyt paukkujaan kisaisäntien kohtaamiseen.

– Antoivatko he todella kaikkensa eilen (Suomi-ottelussa)? On pakko katsoa sitä, miten he näkevät tämän viikon. Suomi maanantaina, Ruotsi tiistaina, puolivälierä torstaina ja mitalipelit viikonloppuna. Siinä on viisi peliä viikkoon. En tiedä, nyt näemme heidän antavan kaikkensa, Forsberg sanoi Viaplayn lähetyksessä Expressenin mukaan.

Asiantuntijakollega Erik Granqvist oli samoilla linjoilla Forsbergin kanssa.

– Kanada ei vetänyt kaasu pohjassa Suomea vastaan.

Tiistain Ruotsi-ottelun jälkeen teoria esitettiin myös kanadalaispelaajille, eikä se saanut osakseen minkäänlaista kannatusta.

Päinvastoin.

– Me pelasimme hyvin Suomea vastaan. Heidän maalivahtinsa oli hyvä, ja me saimme vain yhden ylivoiman (toim. huom. kaksi ylivoimaa), kun heillä niitä oli viisi (toim. huom. neljä). Meillä oli useita hyviä paikkoja, Kanadan supertähti Nathan MacKinnon sanoi.

Yhtenä maailman parhaista pelaajista pidetty kanadalaishyökkääjä tietää, mistä puhuu. Hän itse pääsi jatkoajalla nokikkain Juuse Saroksen kanssa, joka torjui yhtä vaille kaikki Kanadan 38 laukausta.

MacKinnon pelaa työkseen NHL:n Colorado Avalanchessa, jota myös Forsberg edusti valtaosan NHL-urastaan, ja siksi hänen on omien sanojensa mukaan vaikea olla eri mieltä tämän kanssa.

Mutta:

– Ehkä hän yrittää keksiä tekosyitä meidän tappiollemme, mikä on kiva juttu. Mutta se ei pidä paikkaansa. Me pelasimme hyvin.

Myös viime kesän ykkösvaraus Macklin Celebrini tyrmää Forsbergin väitteet.

– Yritämme voittaa jokaisen pelin. Suomi pelasi puolustuksellisesti hyvin, ja heillä oli uskomaton maalivahti. Hävisimme, mutta emme siksi, että otimme rennosti ja yritimme hävitä.