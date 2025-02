Näin Zelenskyin ja Trumpin tapaamiseen reagoitiin Ukrainassa ja USA:ssa – "Kaikki nappulat ponnahtivat pelilaudalta"

Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenttien tapaaminen ei mennyt niin kuin ainakin Ukrainassa oli toivottu.

Presidentti Donald Trumpin ja presidentti Volodymyr Zelenskyin odotettu tapaaminen Valkoisessa Talossa muuttui riidaksi.

Yhteinen lehdistötilaisuus peruttiin, ja Zelenskyi poistui paikalta etuajassa.



USA:n varapresidentti J. D. Vance syytti Zelenskyiä kiittämättömyydestä. Trump sanoi, että Zelenskyi uhkapelaa kolmannella maailmansodalla.



Zelenskyin odotettiin allekirjoittavan Yhdysvaltain kanssa illalla sopimuksen mineraalien käytöstä, mutta sitäkään ei Valkoisen talon mukaan tehty.

Yhdysvalloissa demokraattien mukaan Trumpin toiminta oli häpeällistä. Heidän mukaansa Trump ja Vance tekevät Venäjän presidentin Vladimir Putinin likaisen työn.

Republikaanit puolestaan hehkuttavat Trumpin johtajuutta.

Heidän mielestään Trump ja Vance ovat oikeassa syyttäessään Zelenskyiä siitä, että tämä ei olisi tarpeeksi kiitollinen Yhdysvaltojen antamasta tuesta Ukrainalle.

Ei olisi voinut mennä huonommin

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sanoo, että tapaaminen ei olisi voinut mennä Zelenskyin ja Ukrainan kannalta yhtään huonommin.

Trump pyysi Zelenskyiä jopa poistumaan Valkoisesta talosta sen jälkeen, kun keskustelua oli jatkettu vielä hetki suljettujen ovien takana.

– Heidät periaatteessa potkittiin pois valkoisesta talosta, Karppinen kertoi Kymmenen uutisissa.

Karppisen mukaan Zelenskyi valitsi neuvotteluihin aika vaarallisen strategian Trumpin mielenlaadun tuntien.

– Zelenskyi keskeytti Trumpia ja yritti korjata [tämän puheita] eikä imarrellut häntä tarpeeksi. Sen verran räjähdysherkkä tilanne on Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä, että ainakin yksi osapuoli on varmasti tyytyväinen, ja se on Putin.

– En olisi yllättynyt, jos Putin avaisi tänä iltana pullon samppanjaa.

Koulukiusaamista

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kertoo Kiovasta, että tapaaminen oli Ukrainan näkökulmasta täystyrmäys.

– Ja hämmästys tietenkin, kun suurin yksittäinen tukijamaa näin toimii, suorastaan koulukiusaajamaisella tavalla. Zelenskyi väijytettiin televisiokameroiden edessä, eihän se hyvältä tunnu.

– Avun saaminen tänne on nyt hyvin kyseenalaista, mukaan lukien Yhdysvaltain asema diplomaattisena suurtoimijana.

Kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu

Karppinen kertoo Trumpin sanoneen, että Zelenskyi on tervetullut takaisin Valkoiseen taloon mikäli hän on valmis rauhaan.

– Tällä Trump selvästi viittasi suurvaltojen antamiin rauhanehtoihin. Totta kai tämä on niin poikkeuksellinen tilanne; tällaista ei ole nähty Yhdysvaltain ja Ukrainan diplomaattisissa suhteissa, että kukaan ei voi olla täysin varma mitä seuraavaksi tapahtuu.

Karppinen vielä korostaa, että nyt ei olisi varaa tähän, koska samaan aikaan yhteydenpito Venäjän ja Yhdysvaltain välillä jatkuu.

Myös Nurminen sanoo, että kaikki on täysin auki.

– Kaikki nappulat ponnahtivat pois ajatellulta pelilaudalta.

– Yhdysvallat näyttää toistelevan pelkästään Kremlistä tulevia epätotuuksia, eikä täällä voida muuta kuin toivoa parasta ja luottaa siihen, että Eurooppa tulee ottamaan entistä enemmän vahvaa roolia asiaan.

