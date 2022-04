Päätoimittajan kommentti: Suomi ottaa historiallisia askeleita kohti Naton jäsenyyttä – onko nopeus sittenkin valttia?

Joskus aika tihentyy. Kun Venäjä 24. helmikuuta hyökkäsi Ukrainaan, asiat ovat edenneet vinhaa vauhtia. Tasavallan presidentin Sauli Niinistön vierailu Valkoisessa talossa, kiihkeärytminen turvallisuuspoliittinen vuoropuhelu Ruotsin kanssa, diplomaattinen kuhina Nato-maiden kanssa. Tukea on ilmeisesti varmisteltu ja myös saatu.

Sdp kipuilee eniten

Kokoomukselle asia on ollut selvä alusta pitäen, Perussuomalaiset astui Nato-junaan viime viikolla, ja viikonloppuna kyytiin tuli keskusta. Suurista puolueista puuttuu enää yhtä.

Sdp:n sisällä kipuilu on ehkä kovinta. Sen ruumiillistuma on kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja, niin sanotusti vanhan liiton turpomies. Hän yritti Hufvudstadsbladetille antamassaan haastattelussa ajaa julkiseen keskusteluun vaihtoehtoa Natolle. Se olisi puolustusliitto Ruotsin kanssa. Ruotsin SVT:lle hän lisäksi arvioi Suomen tilanteen olevan suhteellisen turvallinen ilman Natoakin.

Somekiihkoilijat ovat vaatineet Tuomiojaa tilille näistä puheista, ikään kuin Natoa ei enää saisi vastustaa. Tuomioja kuuluu Suomessa vähemmistöön, joka MTV Uutisten tuoreen kyselynkin mukaan on hupenemaan päin. Jos mielipidetiedusteluihin luottaa, ehkä 10-30 prosenttia kansasta äänestäisi Nato-jäsenyyttä vastaan, jos se päästettäisiin äänestämään.

Nato-jäsenyyttä tukeva selkeä enemmistö ajattelee toisin. Se on uskonut omia silmiään katsellessaan Venäjän sotatoimia Ukrainassa. Vaikka Suomi ei ole Ukraina, yhä useampi on oivaltanut, että brutaalin voimankäytön kynnys on Vladimir Putinin Venäjälle alhainen. Ennen sotaa moni varmasti ajatteli, ettei kannata ärsyttää karhua. Pysymällä sotilasliiton ulkopuolella Suomi voi osaltaan edistää vakautta Euroopassa ja jopa rauhoittaa Naton laajenemista kammoavaa Venäjää.