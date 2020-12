Päätoimittajan kommentti: Sauli Niinistön presidenttiajan loppusuora aukeaa – kiperät päätökset odottavat kolmea puoluetta

Aika kuluu nopeasti, ja niinpä Sauli Niinistön kiistattoman menestyksekäs aika tasavallan presidenttinä lähestyy loppuaan. Hänen jälkimmäinen kautensa tulee tammikuussa puoliväliin. Siinä missä edellisissä, vuoden 2018, presidentinvaaleissa oli kyse lähinnä siitä, kuka häviää Niinistölle vähiten, vuoden 2024 vaaleissa peli on auki. Suomeen valitaan uusi presidentti, järjestyksessä 13:s.

Vaalitaistelu tulee epäilemättä olemaan kiihkeä, ei vähiten siksi, että kyseessä on suora kansanvaali. Linnan herraksi on tunkua, sillä Niinistö on viimeksi kuluneiden yhdeksän vuoden aikana näyttänyt, että presidentti voi kavennetuista valtaoikeuksistaan huolimatta olla sekä merkittävä ulkopolitiikan johtaja että arvojohtaja. Valta kiihottaa sekä ehdokkaita että äänestäjiä.