MTV Uutisten puoluekysely paljastaa: He ovat piiripäättäjien suosikit Suomen seuraavaksi presidentiksi

Yhteistä monille suosikeille on se, että he ovat olleet melko pitkään mukana politiikassa. Presidentti mielletään yleensä juuri kokeneeksi poliitikoksi.

– Tasavallan presidentti on kuitenkin vaaleilla valittava henkilö, joten kokemuksella on merkitystä. Poliittinen kokemus tuo uskottavuutta. Kokenut poliitikko tuntee sisä- ja ulkopolitiikkaa, toteaa Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

– Heinäluoman kannatus on yllättävän korkea, Ruostetsaari kommentoi.

Vapaavuori ja Katainen kokoomuksen kärjessä

Kokoomusväen kolmas suosikki on entinen pääministeri Alexander Stubb (19 prosenttia), joka on nykyisin Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston yksikönjohtaja.

Nykyisin Suomen Pankin pääjohtajan toimiva Rehn on aiemmin toiminut niin ministerinä kuin EU-komissaarina.

Monilla puolueilla suosikkien joukossa on nykyisiä tai entisiä Euroopan parlamentissa tai komissiossa vaikuttaneita, kokeneita poliitikkoja.

– Euroopan parlamentin jäsenet ja komissaarit näyttävät menestyvän hyvin kyselyssä, vaikka eivät näy kovin paljon julkisuudessa. Kun vastaajina ovat puolueaktiivit, niin on selvää, etteivät mepit ja komissaarit ole hautautuneet heidän mielissään Brysseliin. Tästä voisi päätellä, että EU-kokemus on kovaa valuuttaa näissä puolueiden sisäisissä kisoissa, Ruostetsaari miettii.

Vihreät uskovat Haavistoon

Haavistoa on ainakin ennen Al Hol-jupakkaa pidetty yhtenä mahdollisena suosikkina vuoden 2024 presidentinvaalissa, jos hän yhä lähtee ehdolle.

– Kyllä sillä on iso vaikutus, ettei istuva presidentti voi asettua ehdolle. Peli- ja kilpailutilanne on avoin. Jos istuva presidentti lähtee ehdolle, hänelle ei haluta lähteä häviämään. Nyt seuraavissa vaaleissa tilanne on toinen, Ruostetsaari kertoo.