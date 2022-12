Päätoimittajan kommentti: Supersuosittu Niinistö asettaa standardit myös seuraavalle presidentille

Totuuden nimissä on sanottava, että kysymyksenasettelu on hieman spekulatiivinen. Ensinnäkin laatusana paras voi ihmisten mielissä tarkoittaa eri asioita. Toisekseen elävien ja kuolleiden presidenttien vertailu yli sadan vuoden ajanjaksolla ei ole tasapuolinen, etenkään niille presidenteille, joihin kyselyyn vastanneilla ei ole aikalaistuntumaa.

Kekkonen on kakkonen

Sen sijaan Urho Kekkonen, Suomen pitkäaikaisin presidentti (presidenttinä 1956-82), näyttää pitävän pintansa. Niin paljon kuin Kekkosen vallankäyttöön on parin viime vuosikymmenen historiapoliittisessa keskustelussa kohdistunutkin kritiikkiä, kansan syvissä riveissä Kekkosen muisto elää vahvasti myönteisenä. Kekkonen sai toiseksi eniten mainintoja, kun vastaajat laativat oman kolmen parhaan listansa.

Niinistö tarttui historian hetkeen

Entä pitäisikö yllättyä listan ykkösestä? Toista ja viimeistä kauttaan istuvan Sauli Niinistön valitsi kolmen parhaan joukkoon peräti 72 prosenttia vastaajista. Se on 30 prosenttiyksikköä enemmän kuin kyselyn kakkosella Urho Kekkosella.

Se on peräti 44 prosenttiyksikköä enemmän kuin Tarja Halosella (presidenttinä 2000-2012), joka muuten oli vertailun neljäs. Suomen ensimmäisen naispresidentin oli nimennyt kolmen parhaan joukkoon 28 prosenttia vastanneista.

Niinistön valtaisa lukema tietenkin peilaa hänen lähes hypnoottista kansansuosiotaan, joka on tullut esiin lukuisissa viime vuosien mittauksissa. Mutta 72 prosentin lukema voi kieliä myös kansalaisten historian tajusta. Niinistö on osunut presidentiksi ajanjaksona, jona Venäjän uhka Euroopan turvallisuudelle konkretisoitui selkäpiitä karmivalla tavalla. Vaikka Niinistö (kuten pääosa Suomen poliittisesta eliitistä) on alun perin ollut Nato-skeptikko, hänen johdollaan Suomi rohkeni ottaa ratkaisevat askeleet kohti sotilaallisen liittoutumisen turvasatamaa.