Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi Ukrainan tilannetta Ylen pääministerin haastattelutunnilla.
Petteri Orpon mukaan Ukrainan tilanteessa on havaittavissa paljon hyvää kehitystä, kun muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautuminen Venäjää kohtaan on tiukentunut.
Orpon mukaan Venäjän eteneminen rintamalla on pysähtynyt ja Ukrainan kyky iskeä Venäjän alueelle on parantunut.
Orpo piti myös hyvin merkittävänä Kiinan päätöstä rajoittaa venäläisen öljyn ostoa, sillä Kiina on ollut suuri venäläisen öljyn ostaja.