Pääministeri Orpo vastaa arvosteluun tunnin junasta ja työperäisestä maahanmuutosta – "Kohtuuttomat mittasuhteet"

– Huippuosaajien kohdalla määräaika on puoli vuotta ja muuten tässä ollaan hyvin pohjoismaisella linjalla. On esitetty huolia negatiivisista vaikutuksista, mutta olemme kansainvälisellä linjalla. Keskitytään mieluummin siihen, miten Suomen houkuttelevuutta voidaan lisätä, Orpo vastaa.

Perussuomalaiset taustalla

– Sanon tässäkin kohtaa jo maassa oleville osaajille: Suomi tarvitsee teitä. Me tarvitaan huippututkijoita, me tarvitaan joukkoliikenteen kuljettajia, me tarvitaan kausityöntekijöitä meidän ruuantuotantoon. Me tarvitaan hoivaan apua, kun meillä ei väki muuten riitä. Tämä on fakta, Orpo painottaa.