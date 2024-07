Näin kannattava ministeri Lulu Ranteen kritisoima Turun tunnin juna todella olisi

Ranteen mainitsema kohta arvioi muita asioita

STT:n hankkimien materiaalien perusteella Ranne on tehnyt noston kohdasta, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole arvioida hankkeen taloudellista kannattavuutta. Sen sijaan tuossa kohdassa pyrittiin kuvaamaan sitä, kuinka hyvin EU-rahoitus kiihdyttäisi muuta mahdollista rahoitusta Länsiradalle.

– EU:n rahoituksen kiihdyttävä vaikutus on erittäin hyvä, kohdassa kerrotaan.

Ranteen maininta taloudellisesta kannattamattomuudesta löytyy kyseisestä kohdasta, mutta kohdan ideana on ollut arvioida EU-rahoituksen merkitystä hankkeelle. Ongelmallisinta olisi siis ollut, jos hanke olisi nähty kannattavaksi ilman EU-rahoitusta tai EU-rahan ei olisi nähty kiihdyttävän muuta rahoitusta.

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys. Hankkeesta on puhuttu myös Turun tunnin juna -hankkeena.

"Taloudellisesti elinkelpoinen"

Länsiradan rahoituspäätöstä käsittelevässä lomakkeessa on arvioitu viittä eri kohtaa, joista kustakin on voinut saada enintään viisi pistettä. Yksi noista kohdista on vaikuttavuus, jota Ranne ei ole hyödyntänyt aiemmissa ulostuloissaan.