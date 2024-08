SDP:n Lindtman neuvoo hallitusta arvonlisäverosta: "Näkyy rankasti suomalaisten kukkarossa"

Tuppuraisen mukaan hallituksen talouspolitiikka ei ole uskottavaa, koska tänä vuonna otetaan saman verran velkaa kuin viime vuonna.

– 33, 3 miljoonaa euroa lisää velkaa päivittäin, vaikka hallituspuolueet lupasivat ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja, että velkaantuminen loppuu, muistutti Tytti Tuppurainen.

Antti Lindtman totesi osaltaan, että Orpo ja Purra kuvittelivat ennen viime vuoden eduskuntavaaleja, että velkaantuminen loppuisi ja velkalaiva kääntyisi sormia napsauttamalla.

– Suurista puheista huolimatta hallituksen kahden ensimmäisen vuoden budjetti perustuu peräti 25 miljardin velkaantumiselle. Purran juuri valmistunut budjettiesitys jatkaa suurten puheiden, suurten leikkausten ja puuttuvan talouskasvun linjalla.

Työllisyys laskuun

Työllisyydenkin piti kasvaa mutta nyt on käynyt toisin päin, enää puuttuu 140 000 työllistä tavoitteesta, muistuttivat sekä Lindtman että Tuppurainen.

– Hallituksen talouspolitiikka ei tue kasvua, eikä luo työpaikkoja. Se on yhtä onnetonta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, sanoi Tuppurainen.

Hallituksen tavoite vaalikauden alusta saakka on ollut 100 000 uutta työpaikkaa, sen sijaan tuli Euroopan kolmanneksi korkein työttömyys. Edellisten hallitusten ja Sanna Marinin syyllistäminen pitäisi loppua nyt, totesi Lindtman.

Hallituksen siirrettävä alvin nostoa

Hallitus nostaa yleisen arvonlisäverokannan 24 prosentista 25,5 prosenttiin syyskuun alussa. Myös joidenkin 10 prosentin verokantaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero nousevat 14 prosenttiin vaalikauden aikana.

– Suomen historian suurin arvonlisäveron kertakorotus tulee voimaan jo tänä syksynä. 1,2 miljardin euron korotus yleiseen arvonlisäveroon näkyy rankasti suomalaisten kukkarossa.

Lindtman esitti hallitukselle kolmen kohdan paketti, jolla Suomen ja suomalaisten taloustilannetta saadaan parannettua SDP:n näkemyksen mukaan.

1.Lykätkää yleisen arvonlisäveron jättikorotus.

2. Unohtakaa 10 prosentin arvonlisäverokannan eli niiden lääkkeiden, kirjojen, kulttuurin, liikunnan, majoituksen ja joukkoliikenteen verokantojen korottaminen 14 prosenttiin.

3. Tukekaa pienyrittäjiä nostamalla arvonlisävelvollisuuden alarajaa 30 000 euroon.

Koulukysymys otettava haltuun

Tuppurainen nosti myös koulukysymykset keskiöön.

Kouluille tulisi antaa entistä paremmat mahdollisuudet puuttua kännyköiden käyttöön ja tämä voi vaatia lainsäädäntömuutoksia.

– Ei pidä kuitenkaan uskoa, että kännykkäkielto olisi kaikkien oppimistuloksia kääntävä ja levottomuuden poistava ratkaisu. Koulukysymys on syytä ottaa haltuun ja painottaa kuntapolitiikassa.

Kuntavaaleja käydään ensi keväänä ja koulukysymykset tulevat Tuppuraisen arvion mukaan olemaan keskiössä.

Suomen oltava aktiivinen

Lindtman esitti puheessaan huolensa maailman tilanteesta. Suomen ja EU:n täytyy osoittaa tukensa Ukrainalle jatkossakin. Lindtman toi myös esille huolensa Gazan tilanteesta.

– Vain aidosti hyväksymällä kahden valtion malli - Israelin oikeus turvallisiin rajoihin ja palestiinalaisten oikeus elää myös turvallisesti omassa kansainvälisesti tunnustetussa maassaan, voi kestävästi lopettaa riidat ja vihan kylvön.

Orban pelaa omilla säännöillä

Lindtman muistutti, että kesä on jo osoittanut, että EU:n tuoreen puheenjohtajamaan Unkarin pääministeri Orban ei aio pelata yhteisten pelisääntöjen mukaan.

– Vain viikkoja Unkarin puheenjohtajuuden alkamisesta Orban matkusti omin päin niin sanotulle ”rauhanmatkalle” tapaamaan Ukrainan hirmuteoista vastuussa olevaa diktaattoria Putinia. Ilman lupaa EU:lta, vastoin yhdessä sovittua.

Sdp kannusti keväällä Orpon hallitusta vaatimaan Unkarin puheenjohtajuuskauden ohittamista. Jos näin olisi toimittu Lindtmanin mukaan Suomea kuunneltaisiin nyt enemmän EU:ssa. Sen sijaan näyttää siltä, että Suomi jää EU:n päättäjäpöydistä sivuun.

Työperäinen maahanmuutto lisättävä

Lindtman esitti huolensa maahanmuuttoa koskevasta keskustelusta. Suomen maine on hänen mukaansa heikentynyt ulkomaalaisten keskuudessa viime vuoden ajan.

– Yhdeksän kymmenestä ulkomaalaisesta osaajasta pitää Suomen maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana ja kahdeksan kymmenestä on sitä mieltä, että Suomi on tulevaisuudessa vähemmän houkutteleva kuin nyt.

Tilanteen muuttamiseksi hallituksen pitäisi toimia ripeästi. Tämänkin asian korjaamiseksi SDP:llä oli usean kohdan paketti tarjolla.

SDP ehdottaa muun muassa, että hallituksen on hyllytettävä ”kolme kuukautta ja ulos maasta” -laki sekä peruttava kiristykset kansalaisuuteen ja pysyvään oleskelulupaan. Myös maahanmuuttoprosessi on nopeutettava. Työnhakuviisumi pitäisi ottaa käyttöön, jotta Suomeen on houkuttelevampi tulla ja helpompi työllistyä.

