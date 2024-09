Orpo syytti oppositiota väärän kuvan antamisesta hallituksen toimista – "Haittaatte sillä Suomen houkuttelevuutta"

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) syytti keskiviikkona Kuntamarkkinoiden puoluejohdon paneelissa oppositiota väärän kuvan antamisesta hallituksen toimista työperäisen maahanmuuton suhteen.

Orpoa ennen puheenvuoron oli käyttänyt vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, joka oli todennut, että työntekijöitä tarvitaan kunnissa esimerkiksi varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Tämä on ihan turha eipäs-joopas-keskustelu, kun me näemme, että väkeä tarvitaan. Me tiedämme, mikä ideologia sitä jarruttaa. Mutta väkeä tähän maahan tarvitaan, jos me haluamme kansainvälisessä kilpailussa pärjätä, Virta sanoi.

Orpo totesi, että hallitus tekee lukemattomia toimenpiteitä, joilla työperäistä maahanmuuttoa lisätään. Hän sanoi, että esimerkiksi työperäisten hakemusten käsittelyajat ovat vuoden aikana laskeneet ja erityisosaajien osalta on päästy alle viikon käsittelyaikoihin.

– Te annatte väärän kuvan siitä, mitä hallitus tekee ja mitä Suomessa tapahtuu. Te haittaatte sillä Suomen houkuttelevuutta ja kuvaa. Pitäisi pysyä faktoissa, Orpo sanoi oppositiopuolueiden johtajien suuntaan.

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman tuohtui väitteestä.

– Kaikki ne rasismikohut, joita olemme hallituksessa nähneet, kaikki se kuva, joka siitä on lähtenyt, niin nyt ongelma ovatkin he, jotka nostavat esiin esimerkiksi tämän järjettömän kolmen tai kuuden kuukauden säännön. Tämä on uskomaton väite, Lindtman sanoi.

Kaikkonen huolissaan hallituksen politiikasta

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi olevansa huolissaan hallituksen politiikasta.

– Alkaa syntyä sellaista mielikuvaa, että tänne ei oikein haluta porukkaa. Ja jopa sellaista, että joutaisi nytkin lähteä väkeä pois, keitä täällä on. Ja tämä on kyllä aika lyhytnäköinen ilmapiiri. Me tarvitsemme ihmisiä töihin, osallistumaan yhteiskuntaan, kotoutumaan Suomeen.

Keskustelu alkoi siitä, kun panelisteja pyydettiin ottamaan vihreällä tai punaisella lipulla kantaa siihen, pitäisikö Suomen sitoutua hallituspuolue RKP:n kesällä esittämään tavoitteeseen, että nettomaahanmuutto olisi 40 000 henkeä vuodessa.

Pääministeri Orpo nosti esiin sekä vihreän että punaisen lapun.

– Pidän kiinni hallitusohjelmasta. Me sovimme silloin, että me emme aseta mitään tiettyä numeerista määrää, mikä on meidän tavoitteemme. Mutta me tavoittelemme sitä, että me lisäämme osaamisperusteista maahanmuuttoa.

