Purra kiistää, että hallituksessa olisi maahanmuuttoa koskevia jännitteitä

Purralta kysyttiin, mitä mieltä hän on RKP:n ehdotuksesta työperäisestä maahanmuutosta. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ehdotti puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa helpotuksia työperäiseen maahanmuuttoon. Hänen mukaansa hallituksen tulisi sitoutua 40 000 nettomaahanmuuttajaan vuosittain.

Hän kuitenkin kiisti, että maahanmuutosta olisi hallituksessa jännitteitä. Hänen mukaansa hallituksen linja on kirjattu hallitusohjelmaan selkeästi.

– Humanitaariseen maahanmuuttoon meillä on tiukka linja -- työperäisessä maahanmuutossa, hallituksessa tai tuskin koko eduskunnassa on tuskin yhtään puoluetta, jolle ei kelpaisi, että meille saapuu korkeastikoulutettuja osaajia tai ihmisiä tekemään työtä aloille, joissa on tarvetta, Purra sanoi.