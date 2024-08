Pääministeri Orpo sanoo MTV:n Uutisextrassa itärajan pysyvän kiinni – näillä ehdoilla aukeaa

– Turvallisuusviranomaisten näkemysten mukaan mikään ei ole muuttunut, raja-asemia ei voi avata. Katsotaan kuitenkin eteenpäin. Toivotaan, että tilanne paranisi turvallisuusympäristössä ja saataisiin Ukrainaan rauha Ukrainan ehdoilla. Tämä on niin monesta asiasta kiinni, mitä tapahtuu, Orpo pohtii.

Käännytyslaki "takataskussa"

Orpo korostaa, että asiantuntijoilla on ollut myös muunlaisia näkemyksiä. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomalaistuomari Pauliine Koskelo totesi aiemmin kesällä HS:lle , ettei käännytyslaki horjuta oikeusvaltiota. Orpo ilahtui Koskelon näkemyksestä.

– Olen ilahtunut siitä, että Pauliine Koskelo kommentoi, että tämä oli perusteltu laki. Euroopan tasolla on ymmärrettävä lainsäädännön tasolla, että tilanne on muuttunut. Venäjä ja Valko-Venäjä käyttävät ihmisoikeussopimuksia nyt meitä vastaan. Siksi meillä on oikeus puolustaa itseämme, Orpo sanoo.