Pääministeri Orpo jyrähti lakkoilijoille ja syyttää SDP:tä tilanteen sotkemisesta: "Nyt aiheutetaan valtavasti vahinkoa"

"Olemme vasta antamassa esityksiä"

– Olemme vasta antamassa esityksiä työrauhasta (poliittisen lakkojen rajaus) ja paikallisesta sopimisesta. Kolmikantaneuvottelu on mahdollista näiden lakihankkeiden työryhmissä. Toivon todella, että SAK palaa palkkamalli-pöytään. Se on tärkeä sopimus, Orpo puhui.

Syyttää SDP:tä tilanteen vaikeuttamisesta

– Kyllä tässä on kyse demokratian ydinkysymyksistä. Kenelle kuuluu valta ja vastuu suomalaisten ja Suomen hyvinvoinnista ja sen turvaamisesta. Me (kokoomus) kerroimme avoimesti ennen vaaleja, mitä aiomme tehdä. Saimme vaaleissa vahvimman valtakirjan, hän muistuttaa.

– Tästä on tullut hyvin poliittista. Sdp tekee välikysymyksen ja he sotkevat entisestään tilannetta. Pitää ymmärtää, kuinka vakava Suomen taloustilanne on. Esimerkiksi IMF (Kansainvälinen valuuttarahasto) on linjannut, että Suomessa on tärkeätä kehittää juuri työmarkkinoita ja lisätä esimerkiksi joustavuutta, Orpo toteaa.