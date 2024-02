AKT:n puheenjohtaja lakkojen talousvaikutuksista: "Tappiot ovat selvästi aivan liioiteltuja"

Elinkeinoelämästä on esitetty kovia arvioita lakkojen hinnasta. EK:n Jyri Häkämies puhui tämä viikko huomioiden jopa miljardin euron vaikutuksista.

– Tappiot ovat selvästi aivan liioiteltuja. Se, että jos joku tavara viivästyy vaikkapa kolme päivää, niin eihän se tarkoita että liikevaihto kokonaan menetetään vaan asiat tapahtuu liian myöhemmin. Toisaalta on hyvä että elinkeinoelämä kiinnittää tähän huomiota, koska kaikki me tiedetään, että he ovat näiden heikennysten takana, ja näin ollen sen pitää vähän heihin tuntuakin, sanoo puheenjohtaja Ismo Kokko AKT:sta