Pääministeri Marin nimeää yhden Euroopan maita repivän jakolinjan energiasodassa – "Tämä pitäisi pystyä ylittämään"

EU:n huippukokouksessa ollaan suurien kysymysten äärellä. Energiakriisi jyllää, inflaatio laukkaa ennätyslukemissa, ja talvella edessä saattaa olla jopa sähkökatkoksia säästösyistä. Tilannetta kiihdyttää Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jolle ei näy loppua.

– Kyllä tästä kokouksesta on saatava konkretiaa ja ratkaisuja energiakriisiin, Marin kommentoi tunnelmiaan EU-huippukokouksesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Osa maista huolissaan, että energian tulo Eurooppaan estyy"

Kaasun hintakattokysymys repii EU:ta kahtia. Miksi se on monelle EU-jäsenmaalle niin hankala asia?

– Osa jäsenmaista on sitä mieltä, että tarvitsemme poikkeuksellisia välineitä energian hintoihin puuttumiseksi. Suomi on tässä joukossa. Osa maista, kuten Saksa, on huolissaan siitä, että mikäli hintakattoja asetetaan, niin se voi pahimmillaan estää energian tuloa Eurooppaan.

Marinin mukaan tämä jakolinja pitäisi pystyä ylittämään. Marin ei osaa sanoa, löytyykö kokouksessa hintakattokysymykseen kompromissia. EU:n huippukokouksessa on myös tarkoitus käsitellä energian yhteisostoja. Pääministerin mukaan yhteisostot ovat järkeviä, sillä maiden keskinäinen kilpailu voisi pahimmillaan johtaa yhä nouseviin energian hintoihin.

– Tämä on myös oikeudenmukaisuuskysymys. Kaikille Euroopan maille pitää riittää energiaa.

Marin kritisoi muun muassa Ranskaa, joka blokkaa siirtoverkkoja muista maista.

– Kansallisten kysymysten tulisi väistyä tässä tilanteessa.

Miksi Saksa sooloilee?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saksaa on kritisoitu sen sooloilusta energiakysymyksissä. Saksa on ollut erityisasemassa energiakriisissä, sillä se on ollut hyvin riippuvainen venäläisestä kaasusta. Kritiikkiä maan energiapoliittiset päätökset saivat entisestään, kun Nord Stream -kaasuputkiin kohdistui sabotaasi-iskuja. Keskustelua on herättänyt myös maan oma 200 miljardin tukipaketti.

Pääministeri osallistui viime viikonloppuna Saksassa sosialidemokraattien yhteiseen kokoukseen.

– En tietenkään avaa kahdenvälisiä keskustelujamme, mutta kyllä me keskustelimme liittokansleri Olaf Scholzin kanssa tästä illallisella. Saksa on vaikeassa tilanteessa sen vuoksi, että he ovat rakentaneet energiatarpeensa niin vahvasti venäläisen tuontienergian varaan.

Uusiutuva energia ratkaisuksi

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan on puhuttu yhä kriittisempään sävyyn siitä, kuinka tärkeää Euroopan on irrottautua riippuvuudestaan venäläiseen fossiilienergiaan. Marin korostaa, kuinka energiakysymys ei ulotu ainoastaan tulevaan talveen.

–Nyt pitää keskittyä investoimaan uusiutuvaan energiaan. Eurooppalaisiin siirtoverkkoihin ja varastointiteknologioihin.

Marinin mukaan on kuitenkin mahdollista, että tulevana talvena voidaan ryhtyä jopa pakkosäästöihin.

–Kyllä tämä voi vaatia hyvin poikkeuksellisiakin toimia. Me näemme kenties sähkokatkoja Euroopassa, sääntelyä, voimakkaampaakin puuttumista.

2:04 Pelkät ruoka- ja vesivarastot eivät riitä – mitä kaikkea 72 tunnin varautumissuositukseen kuuluu?