Kuinka Eurooppa selviää sitä repivästä energiasodasta? EU ei löydä yhteistä säveltä – Saarikko: "Eniten vaikuttaa se, miten Venäjä tulee toimimaan"

Ministereiden viesti kokouksista on vakava.

– Haaste on ilman muuta se, että eri maissa on erilaisia järjestelmiä, kommentoi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Kyllä EU-komissiolla aika kova työ vielä keskiviikkoon mennessä on.

Unkari vastustaa hintakattoja venäläiselle energialle

– Monelle muullekin maalle se on hankala kysymys, koska kaasua tarvitaan se pienikin määrä Venäjältä, mitä on saatavilla.

Esimerkiksi Saksa on täyttänyt vauhdilla kaasuvarastojaan. Vaikka Venäjältä saatu kaasu on ollut vain murto-osa täydellisestä kapasiteetistaan, on se ollut merkittävää Saksalle tulevasta talvesta selviytymiseen.