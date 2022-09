Millä konkreettisilla keinoilla Euroopan sähkökriisiä pyritään helpottamaan? Ursula von der Leyen pitää odotetun puheensa

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen EU-komissiosta pitää keskiviikkona Ranskan Strasbourgissa Euroopan parlamentille vuosittaisen puheensa Euroopan unionin tilasta. Odotettavana on suuri energiapuhe tilanteessa, jossa Venäjä on kääntänyt kaasuhanojaan tiukemmalle ja sähkön hinnan noususta on tullut ihmisiä kiusaava päänsärky talven alla.