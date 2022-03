MTV Brysselissä: Venäläisestä tuontienergiasta irrottautuminen ja energian hinta esillä EU-huippukokouksessa

Brysselissä EU-maiden johtajat keskustelivat antaumuksella energiakysymyksistä huippukokouksessaan perjantaina. EU pyrkii irtautumaan venäläisestä tuontienergiasta mahdollisimman pian, mutta tehtävä ei ole helppo, koska osa jäsenmaista on varsin riippuvaisia esimerkiksi venäläisestä maakaasusta.

Tuontienergian lisäksi pöydällä oli kysymys pilviin kohonneesta energian hinnasta. Osa jäsenmaista on vaatinut EU:lta hintakattoa, koska sähkön hinnat ovat kohonneet pilviin ja sähkön hinta määräytyy pitkälti maakaasun mukaan.

Etunenässä hintakattoa vaatimassa on ollut Espanja. Suomi on suhtautunut ajatukseen varauksella. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei tyrmännyt kokoukseen saapuessaan hintakattoa suoriltaan, mutta muistutti, että eri toimien vaikutukset on arvioitava tarkkaan.