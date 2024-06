Pienten ja keskisuurten yritysten taloustilanne heikoin pariin vuoteen

Erittäin hyvä taloudellinen tilanne on 12 prosentilla yrityksistä, kun vastaava luku on huhtikuussa oli 15 prosenttia.

Melko hyvä tilanne on 38 prosentilla. Huhtikuussa luku on ollut 36 prosenttia.

– Pk-yritysten tilanne on yhä laajalti vaikea. Se on vaikeimmillaan viime vuosiin. Pelkään sen vaikeutuvan entisestään syyskuussa hallituksen arvonlisäverokorotuksen vuoksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yksinyrittäjillä ja pienillä työnantajilla vaikeinta

– Suomessa on huutava tarve vahvalle kasvuohjelmalle. On toivottavaa, että hallitus saisi aikaan kunnollisen kasvupaketin puoliväliriiheen. Toistaiseksi toimet ovat enemmän leikanneet kuin luoneet kasvua. Yrittäjillä on aivan liian vähän kannustimia kasvuun, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.

Sivutoimisuus kasvussa

– On hyvä huomata, että sivutoiminen yrittäjyys on kasvussa. Yhä useampi on työsuhteen, opiskelun tai eläkkeen rinnalla yrittäjänä. Tämä on myönteinen kehitys, sillä myös sivutoiminen yrittäjyys on hyvä tapa luoda hyvinvointia. Yrittäjyyttä ymmärtää yhä useampi suomalainen, ja tällä on myös vaikutusta yritysmyönteisen ympäristön luomiseen Suomessa, Pentikäinen sanoo.