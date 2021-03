Pääjohtajan toiminta on kuohuttanut tarkastusviraston henkilöstössä, virkamiesetiikka koetuksella: "Hän on rakentanut blokkeja ja kuppikuntia"

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n päätehtävä on valvoa valtion rahakirstua. Siksi on silmiinpistävää, kun kyseisen talon pääjohtajan, Tytti Yli-Viikarin toiminta on noussut toistuvasti otsikoihin.

Viraston henkilöstöjärjestön puheenjohtajan Sami Vuorisen mukaan jatkuva myllerrys vaikuttaa myös työntekijöiden keskittymiskykyyn omien töiden hoitamisessa.

– Se on heijastunut meidän jaksamiseen ja myös uskottavuuteen, luottamukseen sekä meidän sidosryhmien kanssa toimimiseen monella tapaa, Vuorinen sanoo MTV Uutisille.

Toiminta sotii virkamiesetiikkaa vastaan

Vuorisen mukaan moni asia Yli-Viikarin toiminnassa sotii viraston perusvirkamiesetiikkaa vastaan. Toisaalta vyyhti on päässyt paisumaan, koska ongelmien ilmetessä ne on lakaistu maton alle.

– On tällainen passiivinen tai välttelevä suhtautuminen, mikä on mahdollistanut sen, että tämä asia on paisunut ja saanut tällaiset mittasuhteet, jotka se on saanut.

Aiemmin VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki kertoi MTV Uutisille, että vuosien mittaan muutamia esihenkilötöissä työskennelleitä ihmisiä on siirretty muihin tehtäviin. Tervasmäen mukaan kyseiset henkilöt ovat esittäneet ”kriittisiä näkemyksiä” tai olleet muuten huonoissa väleissä pääjohtajan kanssa. Sami Vuorinen maalaa virastosta samanlaista kuvaa. Jos pääjohtajan kanssa on ollut eri mieltä, niin ei ole välttämättä ollut ”erityisen suosittu”. Vuorisen mukaan vuodesta 2017 alkaen noin neljä tai viisi henkilöä on siirretty päällikkötehtävistä alempiin tehtäviin erimielisyyksien vuoksi.

Ilmoitus poliisitutkinnasta hätkähdytti

Aiemmin tässä kuussa Keskusrikospoliisi ilmoitti tutkivansa Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa. Asiassa on kaksi epäiltyä, joita tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Avoimuutta olisi kaivattu myös tämän asian käsittelyssä talon sisällä.

– Emme tieneet ketkä he ovat. Olimme ikään kuin kaikki syytettyinä tai epäiltyinä siinä vaiheessa. Jouduimme aloittamaan sidosryhmätilaisuuksia sillä, että saamani tiedon mukaan en ole epäiltynä rikoksesta, kertoo Vuorinen.

Julkisuudessa esillä on ollut Tytti Yli-Viikarin virkamatkojen määrä ja hintalappu. Vuorinen kuvaileekin, että Yli-Viikarin johtokaudella virastoa on viety kansainvälisempään suuntaan ja on haluttu vaikuttaa Suomen rajojen ulkopuolella. Vuorisen mukaan tiettyyn pisteeseen saakka matkustaminen on perusteltua, sillä Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija maailmalla omalla erikoisosaamisellaan.

– Mutta mikä on tarkastusviraston vastuu Bhutanin tai jonkun toisen maan tarkastusviraston kehittämisestä? Sen edistäminen ei välttämättä ole aina tarkoituksenmukaista juuri täältä, Vuorinen pohtii.

Julkisuuskuvaa ja vuorovaikutusta on myös painotettu huomattavan paljon enemmän. Yli-Viikaria Vuorinen kuvailee ulospäinsuuntautuneeksi ihmiseksi.

– Ei ehkä erityisen voimakas asiajohtaja tai asioiden johtaja. Toiminta on välillä näyttäytynyt hieman tempoilevana. Ehkä hän on myös rakentanut sellaisia blokkeja tai kuppikuntia, Vuorinen kuvailee.

”Omat rahat ja viraston rahat pitää pystyä pitämään erillään”

Kaikista johtamiseen liittyvistä kysymyksistä huolimatta VTV:n johtavana tuloksellisuustarkastajana työskentelevä Vuorinen pitää kaikista suurimpana ongelmana Yli-Viikarin holtitonta rahankäyttöä.

– Omat rahat ja viraston rahat pitää pystyä pitämään erillään.

Vuorisen mielestä pääjohtajan edellytykset jatkaa viraston johdossa ovat kohujen vuoksi varsin heikot.

MTV Uutiset pyysi haastattelua myös Tytti Yli-Viikarilta, mutta hän ei halunnut maanantaina kommentoida asiaa. Lauantaina hän tiedotteessa kiisti syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Yli-Viikari on johtanut eduskunnan alaisuudessa toimivaa VTV:tä vuoden 2016 alusta alkaen. Hänen kuusivuotiskautensa on loppumassa tähän vuoteen. Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskeva selvitys eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitys saattaa valmistua huhtikuun alkupuolella. Sekä tähän juttuun haastateltu Sami Vuorinen että luottamusmies Pasi Tervasmäki ovat olleet tarkastusvaliokunnan kuultavina aiemmin tänä vuonna asiantuntijarooleissa.